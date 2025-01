Perché Lookman e De Ketelaere non giocano Inter-Atalanta: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Inter vs Atalanta

Gian Piero Gasperini ha deciso di rivoluzionare il suo undici titolare in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana.

E’ tutto pronto all’Al-Awwal Park Stadium di Riad, dove Inter e Atalanta si apprestano a scendere in campo per contendersi il pass per la finale di Supercoppa Italiana.

Una sfida quindi molto importante, che stabilirà quale tra le due compagini nerazzurre affronterà nell’ultimo atto del torneo, quello che metterà in palio l’ambito trofeo, una tra Juventus e Milan (la seconda semifinale è in programma venerdì.

A pochi minuti dall’inizio della gara, a sorprendere sono state soprattutto le scelte di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, ha infatti deciso di non inserire nel suo undici tre elementi che solito non mancano quasi mai nella formazione titolare.