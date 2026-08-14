Perché Loftus-Cheek resta al Milan anche se va in scadenza e come cambia il suo futuro

È il caso proprio di Loftus-Cheek, reduce da un'annata da dimenticare. Non la più negativa in senso assoluto, intendiamoci: era andata addirittura peggio quella precedente, rovinata da un serio infortunio muscolare. Ma il 2025/26 è stato negativo lo stesso.

RLC avrebbe pure cominciato il campionato nell'undici titolare di Allegri, scendendo in campo dall'inizio nelle prime tre partite di campionato e andando a segno alla seconda giornata in casa del Lecce. Ma lo spazio si è ridotto da quando l'allora tecnico rossonero ha puntato su Fofana, Rabiot e Modric in mezzo al campo, con l'inglese diviso tra il ruolo di centrocampista e quello di seconda punta.

E dire che all'inizio della stagione Allegri spiegava, perlomeno a parole, di puntare molto su Loftus-Cheek. Tanto da dire in conferenza stampa che "alla fine della stagione lui e Fofana devono aver fatto almeno 15 goal".

Non è andata così: l'inglese si è fermato a tre. Dopo Lecce ha punito solo Bologna e Pisa a febbraio, dando segnali di risveglio ma fermandosi nuovamente a causa della frattura della mascella rimediata contro il Parma. Da lì in poi non ha più ripreso il posto, entrando unicamente dalla panchina nel finale di campionato.