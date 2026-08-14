Perché Loftus-Cheek resta al Milan anche se va in scadenza e come cambia il suo futuro

Giovedì è stata una giornata di sorprese nell'ambiente Milan. In tutti i sensi. Perché sì, la notizia più sorprendente è che Nkunku è stato messo in uscita da Amorim. Ma non è stata l'unica.
Anche la decisione dell'allenatore portoghese di togliere Ruben Loftus-Cheek dai giocatori cedibili ha stupito un po' tutti. Specialmente dopo che l'inglese era stato considerato partente certo fino a pochi giorni fa, senza dimenticare la sua particolare situazione contrattuale.
Perché, dunque, Loftus-Cheek a meno di nuovi ribaltoni non si muoverà dal Milan e indosserà la maglia rossonera nella prossima stagione? I motivi del cambio di rotta e della decisione di Amorim.
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