Perché Nkunku è fuori dai piani del Milan: i dubbi sul rendimento, la situazione di Leao e dove può andare

La sorpresa è servita: Christopher Nkunku può lasciare il Milan appena un anno dopo essere arrivato dal Chelsea. Per volontà di Ruben Amorim, il suo nuovo allenatore.
Come rivelato da Sky Sport, l'allenatore portoghese ha stilato un elenco di giocatori cedibili in queste ultime due settimane e mezza di mercato. E anche il francese, sorprendentemente, fa parte della lista.
Perché? I motivi che potrebbero presto portare a una separazione tra Nkunku e il Milan.
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