Perché Nkunku è fuori dai piani del Milan: i dubbi sul rendimento, la situazione di Leao e dove può andare

Nkunku ha vissuto un'annata, la sua prima al Milan e in Italia, in chiaroscuro assoluto. Il classico palloncino si è gonfiato troppo poco rispetto a quanto avrebbe voluto e sperato. Tradotto: troppo pochi i goal messi a segno.

Ma non è solo questione di numeri, anche se 7 reti e 3 assist in 32 presenze di campionato non sono quel che il Milan si sarebbe atteso una volta completato il suo acquisto dal Chelsea nell'estate del 2025: è anche una questione di rendimento in senso lato.

Nkunku ci ha messo parecchio a trovare il proprio posto nel mondo a Milano. E quando l'ha fatto, ha faticato a trovare continuità. Sì, ha segnato qualche goal importante: la doppietta al Verona, il guizzo di Firenze, eccetera. Anche nel finale è stato importante (vedi Genova). Ma nel complesso è stata un'annata da 5,5, al massimo da 6.