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Nkunku MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Nkunku è fuori dai piani del Milan: i dubbi sul rendimento, la situazione di Leao e dove può andare

Calciomercato
Serie A
Milan
C. Nkunku

Il francese è stato inserito nella lista dei cedibili da Amorim dopo la conclusione della tournée in Asia e Australia: i motivi della scelta a sorpresa dell'allenatore.

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La sorpresa è servita: Christopher Nkunku può lasciare il Milan appena un anno dopo essere arrivato dal Chelsea. Per volontà di Ruben Amorim, il suo nuovo allenatore.

Come rivelato da Sky Sport, l'allenatore portoghese ha stilato un elenco di giocatori cedibili in queste ultime due settimane e mezza di mercato. E anche il francese, sorprendentemente, fa parte della lista.

Perché? I motivi che potrebbero presto portare a una separazione tra Nkunku e il Milan.


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  • UN'ANNATA IN CHIAROSCURO

    Nkunku ha vissuto un'annata, la sua prima al Milan e in Italia, in chiaroscuro assoluto. Il classico palloncino si è gonfiato troppo poco rispetto a quanto avrebbe voluto e sperato. Tradotto: troppo pochi i goal messi a segno.

    Ma non è solo questione di numeri, anche se 7 reti e 3 assist in 32 presenze di campionato non sono quel che il Milan si sarebbe atteso una volta completato il suo acquisto dal Chelsea nell'estate del 2025: è anche una questione di rendimento in senso lato.

    Nkunku ci ha messo parecchio a trovare il proprio posto nel mondo a Milano. E quando l'ha fatto, ha faticato a trovare continuità. Sì, ha segnato qualche goal importante: la doppietta al Verona, il guizzo di Firenze, eccetera. Anche nel finale è stato importante (vedi Genova). Ma nel complesso è stata un'annata da 5,5, al massimo da 6.

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  • MAI TITOLARE IN ESTATE

    Qualcosa della valutazione di Amorim si poteva già intuire in queste prime amichevoli estive. Gare che non hanno mai visto Nkunku far parte dall'inizio delle scelte del tecnico portoghese.

    L'ex Chelsea ha saltato la prima partita, pareggiata dai rossoneri in casa del Celtic, a causa di un risentimento muscolare. E fin qui, tutto ok. Poi però è partito dalla panchina sia nel derby contro l'Inter che contro il Chelsea, subentrando in entrambi i casi tra primo e secondo tempo.

    Nella stracittadina contro i nerazzurri, ironia della sorte, proprio lui è stato il salvatore del Milan con il rigore dell'1-1, quello che ha ristabilito l'equilibrio dopo il vantaggio avversario con Dimarco. Ma nemmeno questo, evidentemente, è servito a far cambiare idea ad Amorim.

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  • Milan Inter Leao BisseckGetty Images

    IL CASO LEAO

    La situazione di Nkunku potrebbe intrecciarsi con quella di un personaggio che, bene o male, gioca nello stesso ruolo. E che si propone come chiave del mercato del Milan: Rafael Leao.

    Ogni giorno che passa, inutile nasconderlo, la permanenza del portoghese si avvicina sempre più. Specialmente ora che anche la trattativa con il Galatasaray, dopo quella con il Fenerbahçe, si è infilata in una sorta di tunnel da cui appare molto complicato uscire.

    Dopo aver speso un'ottantina di milioni per prelevare Gonçalo Ramos dal PSG e una trentina per prelevare Mario Gila dalla Lazio, e senza l'apporto economico della Champions League, è inevitabile pensare a una cessione illustre per far quadrare i conti. Cessione che, appunto, rischia di non essere quella di Leao.

    Nkunku, che non è più giovanissimo ma non è neppure avviato verso il viale del tramonto (ha 29 anni), potrebbe rappresentare il candidato ideale. Specialmente guardando a un curriculum che lo ha visto indossare anche le maglie di Lipsia e Chelsea prima di quella del Milan.

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  • C'È LA ROMA?

    Andrà ora compreso a che squadra il Milan potrà cedere Nkunku, sempre che un'offerta credibile arrivi alla dirigenza rossonera entro la fine del mercato. In ogni caso, recuperare i 42 milioni versati un anno fa al Chelsea sarà un'impresa.

    Si sta continuando a parlare della Roma, club che più volte è stato accostato a Nkunku, sia a gennaio che in estate. I giallorossi stanno trovando difficoltà per arrivare alla chiusura per Rodrigo Mora, del Porto, e il nome del francese sembra non essere mai scomparso completamente dai radar.

    Difficile invece pensare a un ritorno di fiamma del Fenerbahçe, che qualche mese fa avrebbe potuto portare Nkunku in Turchia: un grosso nome in attacco è già arrivato e risponde al nome di Romelu Lukaku.

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