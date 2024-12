Perché Locatelli può giocare la Supercoppa: non è squalificato? Cosa dice il regolamento

Juventus vs AC Milan

Locatelli era diffidato ed è stato ammonito in Juventus-Fiorentina: il centrocampista italiano potrà giocare comunque contro il Milan.

La Juventus dopo il pareggio contro la Fiorentina è pronta a partire per l'Arabia Saudita dove disputerà la Supercoppa Italiana e affronterà in semifinale (match in programma venerdì 3 gennaio), il Milan.

Manuel Locatelli era uno dei due giocatori nella rosa bianconera ad essere in diffida (l'altro è Nicolò Fagioli) ed ha ricevuto un cartellino giallo nella gara di campionato contro i viola, al minuto 77' per un intervento a metà campo.

Cartellino pesante visto che l'ex Sassuolo dovrà scontare la squalifica per somma di ammonizioni anche se potrà comunque essere regolarmente presente a Riyad per la Supercoppa contro il Milan. Ecco cosa dice il regolamento.