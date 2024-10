AC Milan vs Udinese

Il portoghese non scende in campo dal 1' nell'anticipo di sabato pomeriggio contro l'Udinese: cosa c'è dietro la sua assenza?

Rafa Leao torna in panchina, dopo la discussa esclusione iniziale contro la Lazio, il portoghese non gioca titolare Milan-Udinese.

In occasione dell'anticipo di sabato 19 ottobre, valido per l'ottava giornata di Serie A, Fonseca non ha schierato nella formazione titolare il numero 10 rossonero.

Ma perché Rafa Leao non gioca Milan-Udinese: scelta tecnica, infortunio o squalifica?