Perché Leao non gioca Juventus-Milan in Supercoppa: infortunio o scelta tecnica?

L'esordio di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan sarà senza Leao: il portoghese fuori contro la Juventus.

Il giorno di Juventus-Milan, seconda semifinale di Supercoppa Italiana dopo quella giocata tra l'Inter e l'Atalanta, con la vittoria della squadra di Simone Inzaghi per 2-0. L'Inter adesso attende una delle due rivali storiche.

Il Milan affronterà il match contro i bianconeri senza Rafael Leao; l'attaccante portoghese, come annunciato dal nuovo allenatore in conferenza, Sergio Conceicao, non sarà nella formazione che scenderà in campo all'Alawwal Park Stadium mentre torna da titolare Christian Pulisic.

Ma perché Leao non giocherà in Supercoppa contro la Juventus?