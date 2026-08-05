Perché Leao, Goncalo Ramos, Lautaro, Thuram e Calhanoglu non giocano Milan-Inter? I motivi delle scelte di Amorim e Chivu

Il primo derby di Milano della stagione si prepara già a dare le prime risposte.
Amorim ritrova Leao e Goncalo Ramos, ma non li schiera titolari. Chivu deve invece rinunciare a Lautaro e Thuram.
Tutti i perché delle scelte dei due allenatori.
Il primo derby di Milano della stagione si prepara già a dare le prime risposte.
Amorim ritrova Leao e Goncalo Ramos, ma non li schiera titolari. Chivu deve invece rinunciare a Lautaro e Thuram.
Tutti i perché delle scelte dei due allenatori.
Erano attesi entrambi titolari dopo il rientro dalle vacanze post Mondiali, ma alla fine Amorim ha deciso di tenere sia Leao che Goncalo Ramos fuori dall'undici di partenza scelto per affrontare l'Inter a Perth.
Il tecnico portoghese, almeno inizialmente, ha escluso i due connazionali ed anche Nkunku per affidarsi a Loftus-Cheek e ai giovani Camarda e Cissé.
Leao e Ramos hanno sicuramente meno allenamenti sulle gambe rispetto ai compagni, ma è assai probabile che li vedremo all'opera a gara in corso.
Chivu era stato chiaro su Lautaro e Thuram già prima della vigilia. Non saranno a disposizione per il derby e probabilmente nemmeno per la prima di campionato.
"Dubito che saranno pronti per la prima di campionato, vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi. Non è semplice".
Ricordiamo che Lautaro è reduce dalla finale Mondiale persa contro l'Argentina, mentre Thuram (seppur giocando pochissimo anche per qualche problema fisico) ha chiuso al quarto posto con la Francia.
A disposizione, invece, Hakan Calhanoglu, che però siede inizialmente in panchina.
Chivu vuole infatti continuare a dare fiducia in quella posizione ad Aleksandar Stankovic, tra i migliori in questo pre campionato.
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.