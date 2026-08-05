Perché Leao, Goncalo Ramos, Lautaro, Thuram e Calhanoglu non giocano Milan-Inter? I motivi delle scelte di Amorim e Chivu

Erano attesi entrambi titolari dopo il rientro dalle vacanze post Mondiali, ma alla fine Amorim ha deciso di tenere sia Leao che Goncalo Ramos fuori dall'undici di partenza scelto per affrontare l'Inter a Perth.

Il tecnico portoghese, almeno inizialmente, ha escluso i due connazionali ed anche Nkunku per affidarsi a Loftus-Cheek e ai giovani Camarda e Cissé.

Leao e Ramos hanno sicuramente meno allenamenti sulle gambe rispetto ai compagni, ma è assai probabile che li vedremo all'opera a gara in corso.