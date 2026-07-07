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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Perché Lautaro non gioca titolare Argentina-Egitto: infortunio o scelta tecnica da parte di Scaloni?

Coppa del Mondo
Argentina vs Egitto
Argentina
Egitto
L. Martinez

Lautaro in panchina negli ottavi di finale contro l'Egitto: le motivazioni di Scaloni sull'esclusione del capitano dell'Inter.

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Non c'è Lautaro Martinez nell'undici titolare dell'Argentina contro l'Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

L'argentino è stato per la prima volta escluso dalla formazione iniziale dal ct Scaloni.

  • SEMPRE TITOLARE SIN QUI

    Lautaro aveva giocato finora tutte le partite di questo Mondiale con l'Argentina dal primo minuto.

    55 minuti con l'Algeria, 65 con l'Austria, un'ora di gioco con goal (fin qui l'unico segnato) contro la Giordania e 63 contro Capo Verde nei sedicesimi.

    Con l'Egitto, per la prima volta, Lautaro è rimasto fuori.

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  • ALVAREZ AL SUO POSTO

    Ad eccezione della partita con la Giordania, dove entrambi hanno giocato dall'inizio, il cambio a gara in corso è stato sempre quello: fuori Lautaro, dentro Julian Alvarez.

    Ma contro l'Egitto, Scaloni ha deciso di lanciare l'attaccante dell'Atletico Madrid dal 1' al fianco di Messi, con Lautaro questa volta pronto a subentrare.

    Una scelta prettamente tecnica da parte del ct argentino, nella speranza di dare una scossa al reparto offensivo, sin qui dipendente dalle giocate di Leo Messi.

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  • Julian Alvarez - ArgentinaGetty

    UN GOAL PER LAUTARO, A SECCO ALVAREZ

    Come detto, Lautaro ha messo a segno solo una rete in questi Mondiali contro la Giordania, nell'ultima gara del girone, con l'Argentina già qualificata e sicura del primo posto.

    Nessun goal, invece, per Julian Alvarez, che in Qatar era stavo invece grande protagonista della cavalcata della Seleccion con quattro goal segnati, compresa una doppietta in semifinale alla Croazia.

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