Perché Lautaro Martinez sa già di essere a rischio per Inter-Parma del 10 ottobre

Lautaro Martinez ha appena dato una bella risposta a coloro che ancora si ostinavano a parlare di allergia da big match: che doppietta a Roma, giusto un paio di settimane dopo quella già messa a segno contro il Napoli.
Il capitano nerazzurro è già tornato in piena condizione. Anche se ha avuto un ritmo "sballato" rispetto a tanti compagni e avversari, anche se l'Argentina in finale ne ha inevitabilmente complicato il precampionato, così come le prime uscite stagionali con l'Inter. I campioni, del resto, sono così.
A proposito di Argentina: Lautaro partirà ora per rispondere alla chiamata di Scaloni e sarà a disposizione della propria Nazionale per le tre amichevoli in programma tra fine settembre e inizio ottobre. Pure qui, c'entra l'Inter. E la prossima partita contro il Parma, che potrebbe vedere il capitano in panchina.
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