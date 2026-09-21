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Lautaro Martinez InterGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Lautaro Martinez sa già di essere a rischio per Inter-Parma del 10 ottobre

Serie A
Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
L. Martinez

L'argentino, grande protagonista a Roma, se ne va in Nazionale. Col "solito" dubbio legato al ritorno in Italia proprio a ridosso della ripresa del campionato.

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Lautaro Martinez ha appena dato una bella risposta a coloro che ancora si ostinavano a parlare di allergia da big match: che doppietta a Roma, giusto un paio di settimane dopo quella già messa a segno contro il Napoli.

Il capitano nerazzurro è già tornato in piena condizione. Anche se ha avuto un ritmo "sballato" rispetto a tanti compagni e avversari, anche se l'Argentina in finale ne ha inevitabilmente complicato il precampionato, così come le prime uscite stagionali con l'Inter. I campioni, del resto, sono così.

A proposito di Argentina: Lautaro partirà ora per rispondere alla chiamata di Scaloni e sarà a disposizione della propria Nazionale per le tre amichevoli in programma tra fine settembre e inizio ottobre. Pure qui, c'entra l'Inter. E la prossima partita contro il Parma, che potrebbe vedere il capitano in panchina.


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  • QUANDO GIOCA L'ARGENTINA

    Vicecampione del mondo in carica dopo aver perso la finale contro la Spagna a metà luglio, l'Argentina tornerà in campo il 30 settembre in una prima amichevole contro la Bolivia: sarà questo l'inizio ufficiale del nuovo ciclo.

    Dopodiché, l'Albiceleste ne giocherà altre due: il 3 ottobre andrà in scena la seconda contro il Burkina Faso mentre qualche giorno più tardi, il 6, il ciclo di test si chiuderà contro il Benin.

    La serie prolungata di amichevoli è dovuta alla modifica effettuata al calendario dalla FIFA nei mesi scorsi: le soste di settembre e ottobre sono state accorpate, il che significa che i campionati nazionali rimarranno in standby per un paio di settimane.

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  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty

    IL RIENTRO IN ITALIA DI LAUTARO

    La questione è la solita di tutti gli anni: chi se ne va dall'altra parte del mondo necessiterà di tempo per tornare in Italia. E Lautaro, come sempre, non farà eccezione.

    L'argentino sarà a disposizione di Spalletti per l'ultima volta martedì 6 ottobre, come detto. Il giorno dopo prenderà un aereo e tornerà nel nostro paese. E il giorno dopo ancora, giovedì 8, ricomincerà ad allenarsi agli ordini di Cristian Chivu.

    Per questo motivo Lautaro è già da considerarsi a rischio per Inter-Parma di sabato 10: per il tour de force a cui sarà stato costretto nei giorni successivi e per i soli due allenamenti, rifinitura compresa, ad Appiano Gentile verso la partita.

    Una decisione, naturalmente, verrà presa da Chivu solamente a ridosso della partita. Ma intanto l'ipotesi che l'argentino sieda inizialmente in panchina (ripetiamo: è successo tante volte in passato a chi rientrava dal Sudamerica, non solo a lui) non è così peregrina.

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  • INTER IN CAMPO OGNI TRE GIORNI

    L'Inter, del resto, dopo la sosta lunga per le Nazionali ricomincerà a scendere in campo ogni tre giorni: rimarrà alle spalle, dunque, un periodo che da questo punto di vista sarà stato relativamente tranquillo.

    I campioni d'Italia in carica inizieranno appunto contro il Parma, sabato 10 in anticipo. E qualche giorno più tardi scenderanno in campo contro il Bruges dell'ex Sommer nella seconda partita della League Phase di Champions League.

    Poi il Bologna, lo Shakhtar, la Fiorentina, il Venezia, il derby col Milan (31 ottobre), il Feyenoord, il Como. Partita, quest'ultima, in programma nel weekend del 7 e 8 novembre. Prima della sosta successiva per i nuovi impegni delle Nazionali.

    Per un mese, insomma, l'Inter giocherà sia nel weekend che durante la settimana. Il che significa che Chivu dovrà centellinare le forze dei propri giocatori e risparmiare le energie quando possibile. Nel caso di Lautaro, magari, partendo proprio dalla sfida contro il Parma.

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  • Thuram FranceGetty

    GLI ALTRI ATTACCANTI

    Se Lautaro tornerà a Milano solo a ridosso di Inter-Parma, diverso è il discorso relativo agli altri attaccanti dell'Inter. I quali, in questo momento, possono già essere considerati favoriti su Lautaro per prendersi le due maglie dell'attacco nerazzurro.

    A partire da Marcus Thuram, che in Nazionale a differenza del compagno nemmeno ci andrà: dopo aver giocato il Mondiale, l'ex giocatore del Borussia Monchengladbach è stato infatti escluso dalle prime convocazioni di Zinedine Zidane con la Francia.

    Il caso di Ange-Yoan Bonny è a sua volta diverso: l'attaccante ivoriano andrà sì in Nazionale, giocherà le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, ma l'ultima partita è in programma sabato 3 ottobre. Bonny, insomma, avrà tutto il tempo di mettersi a disposizione di Chivu e spera in una maglia contro la squadra con cui si è messo in mostra in Italia.

    E Pio Esposito? Pure lui è andato in Nazionale, chiamato da Roberto Mancini per le sfide a Belgio, Francia e Turchia. L'ultimo impegno azzurro, contro i turchi, sarà però lunedì 5 ottobre. Un giorno prima di Lautaro. E senza voli intercontinentali con cui fare i conti.

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