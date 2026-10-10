Perché Lautaro Martinez, Bastoni, Barella, Akanji e Zielinski non giocano Inter-Parma: chi è in panchina e chi no

Si è fatto un gran parlare, in settimana, della possibile Inter in campo dal primo minuto contro il Parma, al rientro dalla sosta. E alla fine è arrivata la conferma: Cristian Chivu ha rivoluzionato la propria squadra.
Tanti i nomi di prestigio che non compaiono nella formazione di partenza annunciata un'ora circa prima dell'incontro: non c'è Lautaro Martinez, ad esempio, ma non ci sono neppure Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Manuel Akanji e Piotr Zielinski.
Perché i cinque non sono titolari in Inter-Parma? Il motivo delle scelte di Chivu.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.