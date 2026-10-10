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Bastoni Lautaro BarellaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Lautaro Martinez, Bastoni, Barella, Akanji e Zielinski non giocano Inter-Parma: chi è in panchina e chi no

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

Inter rivoluzionata al rientro dalla sosta, col Parma in campo un undici di partenza completamente inedito: la motivazione delle scelte di Chivu.

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Si è fatto un gran parlare, in settimana, della possibile Inter in campo dal primo minuto contro il Parma, al rientro dalla sosta. E alla fine è arrivata la conferma: Cristian Chivu ha rivoluzionato la propria squadra.

Tanti i nomi di prestigio che non compaiono nella formazione di partenza annunciata un'ora circa prima dell'incontro: non c'è Lautaro Martinez, ad esempio, ma non ci sono neppure Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Manuel Akanji e Piotr Zielinski.

Perché i cinque non sono titolari in Inter-Parma? Il motivo delle scelte di Chivu.


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  • PERCHÉ LAUTARO MARTINEZ NON GIOCA INTER-PARMA

    Lautaro Martinez è rientrato un paio di giorni prima della partita dall'Argentina, dove ha giocato alcune amichevoli con la propria Nazionale. Le fatiche dall'altra parte del mondo, il volo intercontinentale e il fuso orario hanno indotto Chivu a lasciarlo inizialmente in panchina, come del resto si poteva prevedere. Assieme a Thuram, che in Nazionale non c'è andato, gioca un po' a sorpresa Pio Esposito, piuttosto spremuto da Mancini nell'Italia, e non Bonny.

  • PERCHÉ BASTONI NON GIOCA INTER-PARMA

    Rifiata anche Alessandro Bastoni, che con l'Italia ha giocato tre partite su quattro: dopo aver saltato per squalifica quella iniziale contro il Belgio, è tornato in campo nelle successive e ha fatto benissimo, segnando peraltro due reti. Anche il mancino siede inizialmente in panchina e tornerà in campo martedì sera, in Champions League, contro il Bruges.

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  • PERCHÉ BARELLA NON GIOCA INTER-PARMA

    Discorso simile per Nicolò Barella: turnover anche per l'ex centrocampista del Cagliari, reduce dalle fatiche con l'Italia. Tre anche per lui, di cui due da titolare, sono le partite giocate in azzurro nelle ultime tre settimane. Barella è stato escluso solo dalla trasferta in Turchia, scendendo in campo dal primo minuto nell'esordio col Belgio e poi nell'ultima partita, di nuovo contro i turchi.

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  • Akanji InterGetty Images

    PERCHÉ AKANJI NON GIOCA INTER-PARMA

    Manuel Akanji è una colonna della Svizzera e del suo ct, Murat Yakin, che non ha rinunciato a lui neppure per un minuto: 360 su 360 sono quelli disputati dal centrale dell'Inter nelle quattro partite disputate dagli elvetici in Nations League, peraltro tutte vinte. Chivu ha deciso di far rifiatare anche lui, con la possibilità - come per gli altri - di inserirlo a gara in corso. Akanji tornerà presumibilmente titolare martedì contro il Bruges.

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  • PERCHÉ ZIELINSKI NON GIOCA INTER-PARMA

    Discorso simile per Piotr Zielinski con la Polonia: l'ex napoletano è stato mandato in campo dall'inizio quattro volte su quattro in Nations League, anche se in un paio di occasioni è stato richiamato in panchina a una ventina circa di minuti dalla fine. Zielinski riposa, potrà fare il proprio ingresso a partita in corso e col Bruges si tiene una concreta possibilità di far parte delle scelte iniziali di Chivu.

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