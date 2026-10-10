Perché Lautaro Martinez, Bastoni, Barella, Akanji e Zielinski non giocano Inter-Parma: chi è in panchina e chi no

Lautaro Martinez è rientrato un paio di giorni prima della partita dall'Argentina, dove ha giocato alcune amichevoli con la propria Nazionale. Le fatiche dall'altra parte del mondo, il volo intercontinentale e il fuso orario hanno indotto Chivu a lasciarlo inizialmente in panchina, come del resto si poteva prevedere. Assieme a Thuram, che in Nazionale non c'è andato, gioca un po' a sorpresa Pio Esposito, piuttosto spremuto da Mancini nell'Italia, e non Bonny.