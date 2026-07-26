Perché la Roma ha scelto Castro per l'attacco: prezzo, caratteristiche e come giocherebbe con Gasperini

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
La Roma sta per battere il primo colpo del suo calciomercato. E che colpo.
Dopo aver visto sfumare Greenwood e Summerville, finiti rispettivamente in Turchia e in Arabia Saudita, i giallorossi sono vicinissimi a Santiago Castro.
Gasperini, oltre a un paio di esterni, voleva d'altronde un attaccante da alternare con Malen durante la stagione, considerato che Dovbyk è in uscita.
Alla fine la scelta è ricaduta proprio sull'argentino per cui la trattativa col Bologna è ormai ai dettagli. Ma perché la Roma punta su Castro? E come giocherebbe con Gasperini?