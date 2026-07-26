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Lelio Donato

Perché la Roma ha scelto Castro per l'attacco: prezzo, caratteristiche e come giocherebbe con Gasperini

Calciomercato
AS Roma
Bologna

I giallorossi stanno per chiudere l'acquisto di Santiago Castro, attaccante in arrivo alla Roma dal Bologna e ritenuto ideale come alternativa a Malen. Ma i due con Gasperini potrebbero anche giocare insieme.

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La Roma sta per battere il primo colpo del suo calciomercato. E che colpo.

Dopo aver visto sfumare Greenwood e Summerville, finiti rispettivamente in Turchia e in Arabia Saudita, i giallorossi sono vicinissimi a Santiago Castro.

Gasperini, oltre a un paio di esterni, voleva d'altronde un attaccante da alternare con Malen durante la stagione, considerato che Dovbyk è in uscita.

Alla fine la scelta è ricaduta proprio sull'argentino per cui la trattativa col Bologna è ormai ai dettagli. Ma perché la Roma punta su Castro? E come giocherebbe con Gasperini?

  • UNA QUESTIONE DI PREZZO

    Nelle scorse settimane il principale obiettivo per rinforzare l'attacco giallorosso sembrava Nicolò Tresoldi.

    Giovane, italo-tedesco e con ampi margini di miglioramento ma anche tanto, anzi troppo, caro. La richiesta del Club Brugge per lasciare partire Tresoldi infatti era di almeno 50 milioni di euro.

    Da qui la decisione di evitare un nuovo tira e molla, col rischio di vedere sfumare anche questo obiettivo. E la virata decisa su Castro.

    Il Bologna per l'argentino partiva da una valutazione di 40 milioni di euro, ma l'affare dovrebbe chiudersi per 30 milioni più bonus. Magari con l'inserimento di Dovbyk come parziale contropartita.

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  • L'UOMO GIUSTO PER GASPERINI

    Castro è un profilo molto gradito a Gasperini, che chiedeva una prima punta con caratteristiche precise.

    Il tecnico giallorosso non ama i 9 che restano dentro l'area di rigore ad aspettare il pallone ma vuole che il suo attaccante partecipi al gioco della squadra.

    Castro è veloce, tecnico e in grado di dialogare con i compagni. Ma allo stesso tempo è letale quando serve. Inoltre ha solo 22 anni dunque ampi margini di crescita.

    E, altro dettaglio da non sottovalutare, conosce già molto bene il nostro campionato dove ha fatto molto bene nelle stagioni col Bologna.

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  • I NUMERI DI CASTRO IN SERIE A

    Ma allora andiamoli ad analizzare i numeri di Santiago Castro col Bologna.

    Arrivato giovanissimo in Italia, l'attaccante ha giocato due stagioni e mezzo con i rossoblù segnando il suo primo goal in Serie A contro la Juventus nel 3-3 del maggio 2024.

    Negli ultimi due anni Castro è sempre andato in doppia cifra realizzando in totale ventidue reti equamente distribuite, di cui quindici in campionato e le altre sette nelle coppe.

    Numeri a cui vanno aggiunti anche tredici assist, che testimoniano come Castro possieda anche qualità tecniche che lo rendono una punta completa.

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  • COME GIOCHEREBBE ALLA ROMA

    Ma come giocherebbe Santiago Castro nella Roma di Gasperini?

    Almeno inizialmente l'argentino dovrebbe essere la prima alternativa a Malen nel ruolo di prima punta.

    Castro insomma permetterà all'olandese di rifiatare durante la stagione considerati i tanti impegni che attendono i giallorossi tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

    Non è escluso però che in alcune partite oppure a gara in corso Castro possa giocare insieme a Malen. In quel caso Gasperini schiererebbe la sua Roma con un 3-5-2 o un 3-4-1-2 in cui alle loro spalle agirebbe Dybala per un assetto più offensivo.

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