Perché la Roma ha scelto Castro per l'attacco: prezzo, caratteristiche e come giocherebbe con Gasperini









La Roma sta per battere il primo colpo del suo calciomercato. E che colpo.

Dopo aver visto sfumare Greenwood e Summerville, finiti rispettivamente in Turchia e in Arabia Saudita, i giallorossi sono vicinissimi a Santiago Castro.

Gasperini, oltre a un paio di esterni, voleva d'altronde un attaccante da alternare con Malen durante la stagione, considerato che Dovbyk è in uscita.

Alla fine la scelta è ricaduta proprio sull'argentino per cui la trattativa col Bologna è ormai ai dettagli. Ma perché la Roma punta su Castro? E come giocherebbe con Gasperini?