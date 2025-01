Perché la Juventus vuole prendere Alberto Costa: Danilo ai saluti, c'è emergenza in difesa

Il primo acquisto della Juventus può essere Alberto Costa del Vitoria Guimaraes: ecco cosa ha spinto il club a puntare sul talento portoghese.

Né Kolo Muani né Ronald Araujo, il primo rinforzo per Thiago Motta dal mercato di gennaio sembra portare il nome di Alberto Costa, terzino destro del Vitoria Guimaraes. Sia l'attaccante del PSG che Araujo rimangono tra gli obiettivi principali ma nel mentre Cristiano Giuntoli ha lavorato per questo colpo a sorpresa.

La trattativa per Alberto Costa è in stato avanzato e i bianconeri contano di poter arrivare alla fumata bianca definitiva in pochi giorni, per poi concentrare le proprie forze sugli altri acquisti.

Vi abbiamo parlato di chi è Alberto Costa, talento classe 2003 che si è messo in mostra in questa prima parte di stagione: ma perché la Juventus ha scelto lui? Di seguito i motivi che hanno portato Giuntoli insieme al suo staff a puntare sul giocatore.