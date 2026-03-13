Perché la Juventus ha deciso di rinnovare con Spalletti a prescindere dal quarto posto: gioco, unità e leadership

Fin dall'approdo in panchina avvenuto a novembre, Spalletti ha convinto un po' tutti: a partire dagli stessi giocatori, con cui il rapporto è di illimitata fiducia.

A differenza dei suoi precedessori, il 67enne ha costruito un ponte relazionale col gruppo che sembra condividere fino in fondo l'idea di gioco: ciò si è spesso tradotto nella capacità di rialzarsi dopo una batosta, nonostante le tante avversità che hanno costellato il cammino tra Serie A e Champions League.

Un atteggiamento del genere è possibile soltanto se l'armonia tra staff tecnico e squadra è ai massimi livelli: in questo Spalletti ha già fatto meglio di Thiago Motta e Tudor, i cui esoneri non avevano fatto storcere il naso proprio a tutti.