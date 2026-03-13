Perché la Juventus ha deciso di rinnovare con Spalletti a prescindere dal quarto posto: gioco, unità e leadership

Grandi manovre in corso in casa Juventus: sul tavolo delle discussioni c'è il futuro della squadra che, a meno di colpi di scena clamorosi, avrà alla sua guida ancora Luciano Spalletti.
Il club bianconero sembra aver compiuto la scelta tanto attesa: priorità alla continuità tecnica e alla fiducia a un allenatore che, fin dal suo arrivo, ha saputo dare una nuova identità più forte e solida alla squadra.
Per il rinnovo del contratto del tecnico di Certaldo manca davvero poco: una mossa, quella della società, che arriva a prescindere dalla conquista del quarto posto e di quella Champions League che, con i suoi introiti, condizionerà e non poco la prossima sessione estiva del calciomercato.