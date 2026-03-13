Juventus-Spalletti, vertice alla Continassa e rinnovo vicino: obiettivo Champions e rinforzi sul mercato, i dettaglio del nuovo contratto

La Juventus accelera sul futuro della panchina e prepara il rinnovo di Luciano Spalletti.
Il vertice in programma oggi alla Continassa tra l’allenatore e la dirigenza servirà a definire gli ultimi dettagli di un accordo ormai vicino.
Il contratto ma anche il futuro del club bianconero. La dirigenza della Juventus e Spalletti studiano le prossime mosse del progetto tecnico e del mercato per la prossima stagione.
I dialoghi tra le parti sono in corso da settimane e l’intesa appare sempre più vicina, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per tornare ai vertici del calcio italiano e consolidare la presenza in Europa.