Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Juventus-Spalletti, vertice alla Continassa e rinnovo vicino: obiettivo Champions e rinforzi sul mercato, i dettaglio del nuovo contratto

Oggi incontro tra tecnico e dirigenza bianconera: sul tavolo rinnovo fino al 2027 con opzione e il progetto per una Juve da rilancio, tra mercato e obiettivo Champions.

La Juventus accelera sul futuro della panchina e prepara il rinnovo di Luciano Spalletti.

Il vertice in programma oggi alla Continassa tra l’allenatore e la dirigenza servirà a definire gli ultimi dettagli di un accordo ormai vicino.

Il contratto ma anche il futuro del club bianconero. La dirigenza della Juventus e Spalletti studiano le prossime mosse del progetto tecnico e del mercato per la prossima stagione. 

I dialoghi tra le parti sono in corso da settimane e l’intesa appare sempre più vicina, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per tornare ai vertici del calcio italiano e consolidare la presenza in Europa.

  • OGGI SUMMIT ALLA CONTINASSA

    L’incontro tra Spalletti e la Juventus era nell’aria da giorni e si terrà oggi alla Continassa, dopo una serie di contatti iniziati subito dopo la trasferta di Roma e proseguiti nelle ultime due settimane. 

    Secondo Il Corriere dello Sport, l’accordo tra le parti appare ormai indirizzato verso la fumata bianca. Restano da definire alcuni aspetti legati al progetto tecnico, al budget e alle priorità del mercato, oltre a eventuali sacrifici da mettere in conto nella costruzione della rosa. 

  • QUANDO VIENE ANNUNCIATO IL RINNOVO

    Secondo Tuttosport, cresce l’ottimismo per arrivare alla fumata bianca entro la fine di marzo, con l’incontro di oggi che rappresenta un tappa fondamentale. 

    L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare con calma durante la sosta delle nazionali, mentre in queste ore si discutono le strategie per la prossima stagione.

    La giornata di oggi venerdì 13 marzo rappresenta un passaggio importante: il summit tra la dirigenza della Juventus e Spalletti avverrà prima della partenza per Udine, prevista per domani mattina.

  • IL PIANO SUL MERCATO

    Il confronto tra Spalletti e il club riguarda soprattutto il piano sportivo della Juventus. La società ha deciso di puntare con decisione sull’ex commissario tecnico dell’Italia dopo le esperienze negative con Thiago Motta e Igor Tudor, ritenendolo l’uomo giusto per dare stabilità al progetto, indipendentemente dal piazzamento finale e dalla qualificazione alla Champions League.

    La dirigenza bianconera, che a gennaio ha rafforzato l’area sportiva con l’amministratore delegato Comolli, il direttore sportivo Ottolini e Chiellini, ha già iniziato a impostare il nuovo corso con alcune operazioni condivise con l’allenatore. 

    Tra queste, come sottolinea Il Corriere dello Sport, gli arrivi di Boga e Holm, i rinnovi di Yildiz e McKennie e la riapertura della trattativa per il rinnovo con Vlahovic.

    L’obiettivo ora è costruire una squadra più competitiva. Per tornare realmente in corsa per lo scudetto servono almeno quattro o cinque rinforzi di alto livello oltre alla conferma di Vlahovic, in modo da avere una rosa pronta a competere su più fronti.

  • LE RICHIESTE DI SPALLETTI

    La visione di Spalletti è ancora più ambiziosa. Secondo Tuttosport, l’allenatore sta spingendo per un mercato estivo importante con almeno sei innesti di spessore assoluto per rendere la Juventus immediatamente competitiva per la vittoria del campionato.

    Ma molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, che garantirebbe circa 80 milioni di euro di ricavi e permetterebbe alla società di sostenere un investimento significativo sulla rosa.

    Il tecnico ha chiesto rinforzi concreti in ogni reparto e la conferma dei giocatori più importanti della squadra. Con il quarto posto in tasca il club dovrebbe blindare i big ed evitare cessioni eccellenti, completando la rosa con nuovi titolari.

  • NODO CHAMPIONS E OBIETTIVI

    Il tema centrale resta quello degli obiettivi sportivi. Da una parte la Juventus deve mantenere sotto controllo il bilancio, dall’altra Spalletti vuole garanzie tecniche per riportare la squadra ai vertici.

    Secondo Tuttosport, la società ritiene che senza la qualificazione alla Champions League sia difficile programmare una campagna di rafforzamento davvero incisiva. Il quarto posto diventa quindi la condizione fondamentale per finanziare il mercato e dare concretezza al progetto sportivo.

    Spalletti, arrivato in bianconero il 30 ottobre con un contratto in scadenza nel giugno 2026, ha dimostrato in pochi mesi di avere idee per migliorare la squadra e ora si aspetta un mercato all’altezza delle ambizioni del club. 

    Il tecnico non vuole più vivere stagioni da inseguitore e punta a costruire una Juventus capace di partire davanti a tutte.

  • RINNOVO SPALLETTI, STIPENDIO E SCADENZA DEL CONTRATTO

    Parallelamente al progetto tecnico, la Juventus e Spalletti stanno definendo i dettagli del nuovo contratto del tecnico di Certaldo.

    Come riferiscono Il Corriere dello Sport e Tuttosport, l’orientamento è quello di un prolungamento fino al 2027 con opzione per il 2028, con ingaggio superiore ai sei milioni di euro a stagione e che potrebbe variare anche in base alla partecipazione alla Champions League.

