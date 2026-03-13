Juventus-Spalletti, vertice alla Continassa e rinnovo vicino: obiettivo Champions e rinforzi sul mercato, i dettaglio del nuovo contratto

Il confronto tra Spalletti e il club riguarda soprattutto il piano sportivo della Juventus. La società ha deciso di puntare con decisione sull’ex commissario tecnico dell’Italia dopo le esperienze negative con Thiago Motta e Igor Tudor, ritenendolo l’uomo giusto per dare stabilità al progetto, indipendentemente dal piazzamento finale e dalla qualificazione alla Champions League.

La dirigenza bianconera, che a gennaio ha rafforzato l’area sportiva con l’amministratore delegato Comolli, il direttore sportivo Ottolini e Chiellini, ha già iniziato a impostare il nuovo corso con alcune operazioni condivise con l’allenatore.

Tra queste, come sottolinea Il Corriere dello Sport, gli arrivi di Boga e Holm, i rinnovi di Yildiz e McKennie e la riapertura della trattativa per il rinnovo con Vlahovic.

L’obiettivo ora è costruire una squadra più competitiva. Per tornare realmente in corsa per lo scudetto servono almeno quattro o cinque rinforzi di alto livello oltre alla conferma di Vlahovic, in modo da avere una rosa pronta a competere su più fronti.