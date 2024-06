Perché la Fiorentina è l'ultima grande occasione di Kean: l'eterna promessa del calcio italiano

L'attaccante era stato il primo 2000 a segnare in Serie A e sembrava destinato a una grande carriera. Ora ha l'occasione di rilanciarsi.

Predestinato. Questo sembrava Moise Kean, che in tanti qualche anno fa vedevano come il 9 designato dell'Italia per molto, moltissimo tempo.

Oggi invece, mentre l'Italia è impegnata a Euro 2024, Kean guarda le partite dagli Azzurri davanti alla tv dopo quella che è stata forse la peggiore stagione della sua carriera.

Nonostante questo c'è chi ancora scommette sulle indubbie qualità di un ragazzo che a soli 24 anni ha tutto il tempo per rilanciarsi.

La grande e forse ultima occasione di Kean sarà la Fiorentina, dove Palladino lo ha fortemente voluto e intende costruire intorno a lui l'attacco viola.