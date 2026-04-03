Perché l'Italia e il nostro calcio potrebbero non riprendersi dalla terza "apocalisse" mondiale

Gigio Donnarumma è finito in lacrime dopo il ko contro la Bosnia. Non era l'unico, ma quanto accaduto a Zenica ha colpito il portiere più duramente di chiunque altro. Per lui non era la prima volta: era la terza. Nonostante la profonda delusione, però, il giocatore del Manchester City è rimasto determinato.

"Ora le parole servono a poco, è vero - ha scritto il giorno dopo sui social - Ma una cosa la sento forte dentro e voglio condividerla con voi: dopo una delusione così grande, bisogna trovare il coraggio di voltare pagina, ancora una volta. E per farlo servono tanta forza, passione e convinzione. Crederci sempre, questo è il motore per andare avanti. Perché la vita sa premiare chi dà tutto, senza risparmiarsi. Ed è da qui che dobbiamo ripartire. Insieme. Ancora una volta. Per riportare l’Italia dove merita di stare".

Il fatto, però, è che il nostro calcio è esattamente dove merita di essere in questo momento, dopo anni e anni di cattiva gestione dall’alto al basso. Ed è quasi impossibile essere in qualche modo ottimisti sul fatto che possa tornare al suo antico splendore.