Perché l'Inter vincerà il derby d'Italia - Perché lo vincerà la Juventus

Nerazzurri e bianconeri sono pronti a sfidarsi questa sera a San Siro: clima infuocato, motivazioni al potere.

Allacciamoci le cinture: lo spettacolo sta per iniziare. O meglio, questo è l’auspicio in vista del fischio di inizio tra Inter e Juventus, cena di gala che andrà in scena questa sera – ore 20.45 – a San Siro.

Una gara che non ha bisogno di presentazioni e che, seppur non in maniera incancellabile, potrebbe segnare la corsa scudetto.

Prudenza al potere – in termini comunicativi – per Simone Inzaghi e Max Allegri. Entrambi, in occasione delle rispettive conferenze pre gara – hanno spiegato come non ritengano decisivo l’imminente big match. Una sorta di mani-avantismo? Lecito pensarlo, ma le (reciproche) motivazioni non mancano. Anzi, abbondano, e vanno analizzate minuziosamente.