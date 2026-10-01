Perché l'Inter pensa a Romano per il centrocampo: il futuro di Calhanoglu e la gestione di Stankovic, il piano nerazzurro

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Uno dei nomi più chiacchierati in queste settimane è sicuramente quello di Alessandro Romano.
Prima il gran goal al debutto da titolare in Serie A col Cagliari, poi la convocazione immediata di Roberto Mancini che lo ha schierato dal 1' contro il Belgio.
La prestazione di Romano in quel caso non è stata del tutto positiva, ma il Ct nutre grande fiducia nelle qualità di un ragazzo destinato a crescere ulteriormente.
Crescita che ovviamente seguono da molto vicino anche molte big italiane. Tra queste, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbe anche l'Inter.