Perché l'Inter pensa a Romano per il centrocampo: il futuro di Calhanoglu e la gestione di Stankovic, il piano nerazzurro

Ma perché l'Inter pensa a Romano?

Attualmente in realtà nel centrocampo nerazzurro c'è grande abbondanza tanto che, ad esempio, un altro talento come Stankovic non ha praticamente trovato spazio in questo inizio di stagione.

Romano però ha caratteristiche che piacciono da sempre in casa nerazzurra. Il centrocampista del Cagliari, intanto, è giovanissimo in quanto ha appena compiuto vent'anni. I margini di miglioramento, dunque, sono ancora enormi e tutti da scoprire.

Nonostante questo Romano ha già fatto vedere qualità fuori dal comune nelle prime giornate di campionato. Qualità che gli sono valse la prima chiamata dell'Italia, da lui preferita alla Svizzera non senza polemiche.

E nonostante la prestazione non sufficiente fornita contro il Belgio, Roberto Mancini non nutre alcun dubbio su Romano e ha affermato sicuro: "Avrà un grande futuro in Nazionale".