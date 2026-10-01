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Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché l'Inter pensa a Romano per il centrocampo: il futuro di Calhanoglu e la gestione di Stankovic, il piano nerazzurro

Calciomercato
Inter
Cagliari

La società nerazzurra è sempre molto attenta al mercato italiano e segue da vicino la crescita di Alessandro Romano, che potrebbe diventare un obiettivo soprattutto se Calhanoglu non dovesse rinnovare con l'Inter.

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Uno dei nomi più chiacchierati in queste settimane è sicuramente quello di Alessandro Romano.

Prima il gran goal al debutto da titolare in Serie A col Cagliari, poi la convocazione immediata di Roberto Mancini che lo ha schierato dal 1' contro il Belgio.

La prestazione di Romano in quel caso non è stata del tutto positiva, ma il Ct nutre grande fiducia nelle qualità di un ragazzo destinato a crescere ulteriormente.

Crescita che ovviamente seguono da molto vicino anche molte big italiane. Tra queste, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbe anche l'Inter.

  • GIOVENTÙ E TALENTO

    Ma perché l'Inter pensa a Romano?

    Attualmente in realtà nel centrocampo nerazzurro c'è grande abbondanza tanto che, ad esempio, un altro talento come Stankovic non ha praticamente trovato spazio in questo inizio di stagione.

    Romano però ha caratteristiche che piacciono da sempre in casa nerazzurra. Il centrocampista del Cagliari, intanto, è giovanissimo in quanto ha appena compiuto vent'anni. I margini di miglioramento, dunque, sono ancora enormi e tutti da scoprire.

    Nonostante questo Romano ha già fatto vedere qualità fuori dal comune nelle prime giornate di campionato. Qualità che gli sono valse la prima chiamata dell'Italia, da lui preferita alla Svizzera non senza polemiche.

    E nonostante la prestazione non sufficiente fornita contro il Belgio, Roberto Mancini non nutre alcun dubbio su Romano e ha affermato sicuro: "Avrà un grande futuro in Nazionale".

  • IL FUTURO DI CALHANOGLU

    Come dicevamo sopra il centrocampo dell'Inter oggi è al gran completo. Ma qualcosa potrebbe cambiare molto presto.

    I nerazzurri devono infatti decidere se rinnovare o meno il contratto di un pilastro del reparto come Hakan Calhanoglu.

    Le parti vorrebbero continuare insieme oltre l'attuale scadenza fissata al 30 giugno 2027. Ma i problemi fisici accusati dal turco nell'ultimo periodo iniziano ad essere tanti. E preoccupano non poco in vista del futuro.

    L'Inter, quindi, si prenderà i prossimi mesi per valutare la situazione di un giocatore che va per i 33 anni e ha già speso tanto, ma che resta comunque fondamentale per i nerazzurri.

    In caso di addio a Calhanoglu, ovviamente, le possibilità di un tentativo per arrivare a Romano salirebbero vertiginosamente.

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  • COSA SUCCEDE CON STANKOVIC

    Se il futuro di Calhanoglu all'Inter è incerto, lo stesso seppure per motivi molto diversi si può dire di Aleksandar Stankovic.

    I nerazzurri, dopo l'ottima stagione del serbo col Club Brugge, hanno deciso di esercitare il diritto di recompra per riportarlo a Milano.

    E poi hanno deciso di trattenerlo nonostante le molte offerte ricevute durante l'estate anche per la forte volontà del ragazzo, che desidera giocarsi le sue chances all'Inter.

    Finora però di occasioni Stankovic ne ha avute davvero poche visto che ha collezionato appena 15' nelle prime sei partite ufficiali.

    Colpa di una concorrenza di altissimo livello e non certo un segnale di scarsa fiducia nei suoi confronti da parte di Chivu, che peraltro lo conosce benissimo per averlo lanciato in Primavera.

    Ma se la situazione non dovesse cambiare nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella di un nuovo prestito già a gennaio per poi decidere definitivamente se puntare su Stankovic per il futuro. O magari passare all'incasso e reinvestire la cifra proprio su Romano.

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  • QUANTO COSTA ROMANO?

    Ed eccoci proprio all'aspetto economico dell'eventuale operazione Romano: quanto costa oggi il centrocampista del Cagliari?

    La società sarda al termine della stagione lo riscatterà dalla Roma versando solo 6 milioni di euro, ma il valore del giocatore è già parecchio superiore.

    Attualmente la valutazione di Romano si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Cifra che potrebbe ulteriormente lievitare nel corso della stagione in base alle sue prestazioni.

    L'Inter, in ogni caso, non avrebbe problemi ad effettuare un grande investimento come peraltro già fatto proprio col Cagliari qualche anno fa quando i nerazzurri portarono Barella a Milano versando in totale quasi 50 milioni di euro.

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