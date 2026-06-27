Perché l'Inter non sta riuscendo ad acquistare nessuno? Curtis Jones, Solet: la situazione tra vecchi e nuovi obiettivi

Il calciomercato dell'Inter sta vivendo un momento di blocco totale. Un qualcosa che ha acceso la spia d'allarme soprattutto nei tifosi, che già oggi si aspettavano un colpo importante per la prossima stagione.
Colpo che avrebbe dovuto essere Palestra, sfumato proprio quando sembrava già con addosso la maglia nerazzurra. E a questo si aggiunge Nico Paz, un sogno accarezzato e subito sfumato. Ma anche gli altri obiettivi, Curtis Jones e Solet, sono al momento tutt'altro che vicini.
Ecco cosa sta succedendo all'Inter e perché non sta ancora riuscendo a chiudere nessun acquisto.