Perché l'Inter non sta riuscendo ad acquistare nessuno? Curtis Jones, Solet: la situazione tra vecchi e nuovi obiettivi

Diverso il discorso per quanto riguarda Curtis Jones. L'Inter la sua offerta l'ha fatta, ma il Liverpool non sembra intenzionato ad arretrare sotto l'aspetto economico.

"Forbice minima? Lo dite voi, i milioni non sono vostri - ha spiegato Ausilio - eravamo interessati a gennaio e lo siamo anche adesso. Ci abbiamo provato e ci proveremo ancora, se poi ci incontreremo sulla valutazione bene, se no faremo altro".

Jones è in scadenza a giugno 2027, i nerazzurri si sono spinti fino a 25 milioni, ma i Reds ne hanno chiesti 40. La distanza ancora è tanto ed è probabile che l'Inter, a queste condizioni, decida di aspettare gennaio per provare a prendere il giocatore a costo zero. Molto dipenderà anche dalle uscite, su tutte quella di Frattesi.

Intanto per Jones si è mosso anche l'Arsenal e quando un club inglese decide di attivarsi non è mai un bene per uno italiano.