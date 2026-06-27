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SS Lazio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta

Perché l'Inter non sta riuscendo ad acquistare nessuno? Curtis Jones, Solet: la situazione tra vecchi e nuovi obiettivi

Calciomercato
Inter

Palestra sfumato, Nico Paz era solo un sogno, Curtis Jones si allontana, Solet in stallo. Perché l'Inter sta faticando a fare acquisti? La situazione e il piano dei nerazzurri per il mercato.

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Il calciomercato dell'Inter sta vivendo un momento di blocco totale. Un qualcosa che ha acceso la spia d'allarme soprattutto nei tifosi, che già oggi si aspettavano un colpo importante per la prossima stagione.

Colpo che avrebbe dovuto essere Palestra, sfumato proprio quando sembrava già con addosso la maglia nerazzurra. E a questo si aggiunge Nico Paz, un sogno accarezzato e subito sfumato. Ma anche gli altri obiettivi, Curtis Jones e Solet, sono al momento tutt'altro che vicini.

Ecco cosa sta succedendo all'Inter e perché non sta ancora riuscendo a chiudere nessun acquisto.

  • IL CASO PALESTRA

    Sicuramente il caso più eclatante è quello di Marco Palestra. L'Inter si sentiva davvero in pugno il giocatore, considerato l'erede di Dumfries per la fascia destra.

    La trattativa era praticamente chiusa ed è saltata dopo che il Chelsea ha messo sul piatto un'offerta irrinunciabile per il giocatore e per l'Atalanta. Il fattore economico ha pesato in maniera sostanziale.

    L'Inter non avrebbe mai potuto pareggiare né tantomeno superare la proposta del Chelsea ed ha dovuto così rinunciare al primo vero obiettivo del mercato estivo.

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  • NICO PAZ ERA PIU' UN SOGNO

    Per quanto riguarda Nico Paz, una trattativa vera e propria non c'è mai stata, questo è doveroso sottolinearlo.

    L'Inter si è informata ed ha cercato di capire se c'erano margini per inserirsi nel caso l'argentino fosse tornato al Real Madrid.

    Ma il Como, si sa, ha sempre avuto una corsia preferenziale e una volta che ha deciso di acquistare Nico Paz non c'è stato nulla da fare.

    L'argentino è sempre stato più una suggestione che una reale possibilità. Non si può in questo caso parlare di obiettivo sfumato.

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  • curtis-jones(C)Getty Images

    PROBLEMI PER CURTIS JONES

    Diverso il discorso per quanto riguarda Curtis Jones. L'Inter la sua offerta l'ha fatta, ma il Liverpool non sembra intenzionato ad arretrare sotto l'aspetto economico.

    "Forbice minima? Lo dite voi, i milioni non sono vostri - ha spiegato Ausilio - eravamo interessati a gennaio e lo siamo anche adesso. Ci abbiamo provato e ci proveremo ancora, se poi ci incontreremo sulla valutazione bene, se no faremo altro".

    Jones è in scadenza a giugno 2027, i nerazzurri si sono spinti fino a 25 milioni, ma i Reds ne hanno chiesti 40. La distanza ancora è tanto ed è probabile che l'Inter, a queste condizioni, decida di aspettare gennaio per provare a prendere il giocatore a costo zero. Molto dipenderà anche dalle uscite, su tutte quella di Frattesi.

    Intanto per Jones si è mosso anche l'Arsenal e quando un club inglese decide di attivarsi non è mai un bene per uno italiano.

  • CHE SUCCEDE CON SOLET?

    Il centrale dell'Udinese sembrava essere fino a qualche settimana fa l'altro colpo praticamente chiuso insieme a Palestra.

    L'accordo col giocatore di fatto c'è già, manca però quello col club friulano che chiede una trentina di milioni a fronte dei 20 circa offerti dall'Inter.

    La situazione è in stallo, anche perché la dirigenza nerazzurra sta valutando anche altri profili. Nel frattempo nella corsa a Solet si è inserito anche l'Atletico Madrid, che nei prossimi giorni potrebbe formulare un'offerta ufficiale all'Udinese.

    Nel caso di Solet, dunque, è più una scelta dell'Inter quella di non spingere forte, almeno per il momento. Certo è che Chivu ha chiesto almeno un nuovo difensore prima dell'inizio del ritiro, visto le partenze di Acerbi e De Vrij.

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  • QUAL E' IL PIANO DELL'INTER

    L'obiettivo è chiudere 4-5 acquisti prima della fine del calciomercato: un portiere, due difensori centrali, un esterno di destra e un centrocampista.

    Per la dirigenza nerazzurra non c'è fretta nonostante le attuali difficoltà. Il tempo per sbloccare il mercato c'è ancora. Come ogni anno la dirigenza nerazzurra vuole chiudere trattative solo realmente convenienti a livello economico e progettuale.