Perché l'Inter ha ceduto Topalovic alla Carrarese: la promessa nerazzurra va a giocare in Serie B

Il prestigio di Topalovic è particolarmente alto. Non solo a Milano, non solo all'Inter: anche fuori dai confini italiani. Nel 2023, per dire, il Guardian lo ha inserito tra i 60 talenti più interessanti nati nel 2006.

Topalovic ha fatto parecchio per meritarsi cotanta stima. Sia in Slovenia che in Italia. All'Inter ha contribuito alla vittoria del Campionato Primavera nel 2024/25, facendo bene anche in Youth League. E nella scorsa stagione si è comportato egregiamente in Serie C con la maglia dell'Under 23 nerazzurra, segnando 4 reti più 6 assist.

Anche quando è stato chiamato in prima squadra, Topalovic ha dato un saggio delle proprie qualità. Come quando, all'ultima dello scorso campionato a Bologna, ha lanciato perfettamente Diouf verso la porta guardando il compagno segnare il definitivo 3-3.