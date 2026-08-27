Perché l'Inter ha ceduto Topalovic alla Carrarese: la promessa nerazzurra va a giocare in Serie B

In attesa di Krjstian Asllani all'Al Jazira, ecco un'altra cessione da parte dell'Inter: Luka Topalovic lascia Milano e si trasferisce alla Carrarese, formazione di Serie B.
I due club hanno confermato ufficialmente il buon esito di una trattativa chiusa già nella giornata di mercoledì. Con tanto di comunicato pubblicato dall'Inter sul proprio sito.
"FC Internazionale Milano - si legge - comunica la cessione di Luka Topalović alla Carrarese. Il centrocampista classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".
Ma perché l'Inter ha lasciato andare uno dei gioielli più lucenti usciti dalle proprie giovanili, due anni dopo averlo portato in Italia dagli sloveni del Domzale?
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