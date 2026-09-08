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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché l'Inter gioca senza sponsor sulla maglia contro il Real Madrid: le regole in Spagna e la differenza con l'Atletico

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Real Madrid vs Inter
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I nerazzurri scenderanno in campo al 'Santiago Bernabeu' contro il Real Madrid, ma sulla maglia dell'Inter non ci sarà il tradizionale sponsor: il motivo e cosa cambia rispetto alla gara contro l'Atletico Madrid.

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C'è grande attesa per il debutto stagionale dell'Inter di Cristian Chivu in Champions League.

Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, l'ultima in rimonta nel big-match contro il Napoli, ora i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro il grande ex Josè Mourinho.

Ma sulle maglie dell'Inter al 'Santiago Bernabeu' ci sarà una particolarità, ovvero l'assenza del tradizionale main sponsor. Ma perché? Qual è il motivo?

  • MAGLIA SENZA SPONSOR: IL MOTIVO

    L'Inter rispetterò la norma vigente in Spagna che impedisce la sponsorizzazione di siti di scommesse sportive.

    Per questo motiva sulla maglia della squadra di Chivu non figurerà il logo di Betsson, come avviene regolarmente durante tutte le partite ufficiali dei nerazzurri.

    Dalla stagione 2021/22 in Spagna non è ammessa la sponsorizzazione degli operatori di gioco anche sulle divise delle squadre di calcio.

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  • IL REGOLAMENTO DELL'UEFA

    Ma cosa dice il regolamento dell'UEFA in merito?

    Anche il massimo organismo del calcio a livello europeo si attiene alle leggi vigenti nei Paesi in cui si giocano le singole partite.

    Per essere chiari eventuali divieti o restrizioni, come quella vigente in Spagna sui siti di scommesse sportive, devono essere rispettati.

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  • IL PRECEDENTE CON L'ATLETICO MADRID

    Anche nella scorsa stagione l'Inter scese in campo a Madrid, ma contro l'Atletico. E in quel caso con lo sponsor sulla maglia.

    Secondo quanto ricostruito da 'Calcio e Finanza' il motivo stava nella disponibilità da parte dello stesso sponsor di pagare la multa prevista in questi casi dalla normativa spagnola.

    Stavolta invece si è preferito evitare di pagare dunque l'Inter giocherà al 'Bernabeu' senza il logo di Betsson.

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