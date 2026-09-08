Perché l'Inter gioca senza sponsor sulla maglia contro il Real Madrid: le regole in Spagna e la differenza con l'Atletico

C'è grande attesa per il debutto stagionale dell'Inter di Cristian Chivu in Champions League.

Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, l'ultima in rimonta nel big-match contro il Napoli, ora i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro il grande ex Josè Mourinho.

Ma sulle maglie dell'Inter al 'Santiago Bernabeu' ci sarà una particolarità, ovvero l'assenza del tradizionale main sponsor. Ma perché? Qual è il motivo?