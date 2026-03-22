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Kone Wesley RomaGetty
Vittorio Rotondaro

Perché Koné e Wesley non giocano Roma-Lecce: infortunio, scelta tecnica o squalifica? Sono in panchina? Il motivo

Niente titolarità per Koné e Wesley in Roma-Lecce: perché entrambi non giocano dal primo minuto all'Olimpico.

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La delusione relativa all'eliminazione dall'Europa League è ancora viva in casa Roma, chiamata a reagire per continuare a sperare nel quarto posto che varrebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League.

Ostacolo Lecce per i capitolini: nella formazione titolare scelta da Gasperini non ci sono però i nomi di Koné e Wesley, due dei migliori in questa stagione.

Infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base dell'assenza dell'esterno brasiliano e del centrocampista francese nell'undici di partenza? Il motivo.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA: CHI GIOCA AL POSTO DI KONÉ E WESLEY

    Fascia sinistra della Roma affidata a Rensch, con Celik sull'out opposto. Pisilli al posto di Koné in tandem con Cristante. Davanti chance per Robinio Vaz accanto a Pellegrini e alle spalle di Malen.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrini, Vaz; Malen. All. Gasperini.

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  • KONÉ E WESLEY SONO IN PANCHINA?

    L'assenza di Koné e Wesley è totale: entrambi, infatti, non sono presenti in panchina all'Olimpico e non potranno dare una mano ai compagni nel corso di Roma-Lecce.

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  • PERCHÉ KONÉ NON GIOCA TITOLARE ROMA-LECCE

    Koné è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo di Roma-Bologna a causa di un infortunio muscolare: gli esami a cui si è sottoposto l'ex Borussia Moenchengladbach hanno dato un esito infelice per il giocatore e i suoi tifosi.

    Koné dovrà restare ai box per circa un mese: colpa della lesione al bicipite femorale della coscia destra che gli farà saltare sicuramente anche la sfida contro l'Inter al rientro dalla sosta.

  • PERCHÉ WESLEY NON GIOCA TITOLARE ROMA-LECCE

    Discorso diverso invece per Wesley, indisponibile in virtù della squalifica ricevuta dopo Como-Roma.

    Al 'Sinigaglia' il brasiliano era stato espulso tra mille polemiche: sotto la lente d'ingrandimento il secondo giallo mostratogli da Massa per un presunto fallo su Diao, episodio che ha scatenato la rabbia di Gasperini.

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