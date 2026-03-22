La delusione relativa all'eliminazione dall'Europa League è ancora viva in casa Roma, chiamata a reagire per continuare a sperare nel quarto posto che varrebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League.
Ostacolo Lecce per i capitolini: nella formazione titolare scelta da Gasperini non ci sono però i nomi di Koné e Wesley, due dei migliori in questa stagione.
Infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base dell'assenza dell'esterno brasiliano e del centrocampista francese nell'undici di partenza? Il motivo.