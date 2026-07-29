Perché la Juventus prende Alajbegovic: il ruolo di Pjanic, le idee di Spalletti e cosa succede con Yildiz e Conceição

Se tutto dovesse effettivamente concludersi positivamente, la Juventus porterebbe Alajbegović a Torino con una proposta (come riportato da Sky Sport Germania) di 33 milioni di euro più bonus. Insomma, circa 40 milioni di euro.

Un affare che sarebbe importante, ma anche molto positivo considerando il talento del bosniaco, che ha già fatto vedere le sue qualità non solo al Bayer Leverkusen, ma anche al Mondiale e, ahinoi, nello spareggio tra l'Italia e la Bosnia per andare a giocare proprio la Coppa del Mondo.

Manca solo il "Sì" del giocatore, che è stato corteggiato sia dal Chelsea, all'estero, che da Milan, Napoli, Roma, Fiorentina e Atalanta.