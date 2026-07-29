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Alajbegovic GFX GOAL HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Perché la Juventus prende Alajbegovic: il ruolo di Pjanic, le idee di Spalletti e cosa succede con Yildiz e Conceição

Calciomercato
Juventus

Dopo aver chiuso per Kolo Muani i bianconeri trovano l'intesa per il bosniaco: ma quali sono gli sviluppi legati alle possibili uscite adesso?

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Sembrava poter fare solo Randal Kolo Muani, la Juventus, e invece eccoci a discutere del possibile (probabile) arrivo di Kerim Alajbegović: un po' a sorpresa, visti gli accostamenti ad altri club di Serie A.

La sostanza, comunque, è che i bianconeri sono vicinissimi a chiudere per l'arrivo del classe 2007 del Bayer Leverkusen e della Nazionale bosniaca, ma il suo arrivo si lega a diversi temi: il ruolo di Miralem Pjanić, ad esempio, come le idee di Luciano Spalletti.

E, inevitabilmente, il futuro dei giocatori dello stesso ruolo di Alajbegović: sì, parliamo di Kenan Yildiz e Francisco Conceição.

  • LE CIFRE DI ALAJBEGOVIC ALLA JUVENTUS

    Se tutto dovesse effettivamente concludersi positivamente, la Juventus porterebbe Alajbegović a Torino con una proposta (come riportato da Sky Sport Germania) di 33 milioni di euro più bonus. Insomma, circa 40 milioni di euro.

    Un affare che sarebbe importante, ma anche molto positivo considerando il talento del bosniaco, che ha già fatto vedere le sue qualità non solo al Bayer Leverkusen, ma anche al Mondiale e, ahinoi, nello spareggio tra l'Italia e la Bosnia per andare a giocare proprio la Coppa del Mondo.

    Manca solo il "Sì" del giocatore, che è stato corteggiato sia dal Chelsea, all'estero, che da Milan, Napoli, Roma, Fiorentina e Atalanta.

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  • PJANIC PORTA ALAJBEGOVIC ALLA JUVENTUS?

    Curioso il ruolo di Miralem Pjanić nell'affare che sembra poter portare Alajbegović alla Juventus: l'ex centrocampista bianconero è stato l'intermediario tra i due club, ma tutta la trattativa si basa anche sul corteggiamento di Frederic Massara, che aveva già portato avanti il discorso da dirigente della Roma e che potrebbe chiuderlo, effettivamente, in bianconero.

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  • DOVE GIOCA ALAJBEGOVIC E LE IDEE DI SPALLETTI

    Alajbegović è un'esterno alto, un'alta, molto imprevedibile e reattiva: un giocatore che manca, effettivamente, in Serie A.

    Nel 4-2-3-1 della Juventus di Luciano Spalletti giocherebbe a sinistra, guadagnando il centro e portandosi il pallone sul destro: ma potrebbe essere schierato anche da trequartista.

    Anche in caso di cambio di ruolo, ovvero 3-4-2-1, il bosniaco troverebbe spazio, ma qui bisogna aprire un altro argomento. Che succede con Yildiz e Conceição?

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  • YILDIZ E CONCEIÇÃO POSSONO LASCIARE LA JUVENTUS?

    Al momento l'ipotesi più suggestiva vedrebbe Alajbegović alternarsi a Yildiz al centro dei tre che giocano dietro la punta, che dovrebbe essere Kolo Muani. Il bosniaco, quindi, potrebbe giocare a sinistra quando il turco gioca centrale e viceversa.

    In questo modo, la trequarti potrebbe essere completata da Yildiz, come detto, e uno tra Conceição e McKennie a destra. Ma c'è la possibilità che Yildiz e Conceição lascino la Juventus?

    C'è da monitorare la situazione di PSG e Liverpool: i parigini vendono Barcola e i Reds sembrano dover avanzare una proposta per il francese. Questo libera un posto nella formazione di Luis Enrique?

    È chiaro che queste sono tutte ipotesi, quindi atteniamoci ai fatti: la Juventus è a un passo da Alajbegović. Al resto si vedrà.

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