Perché la Juventus prende Alajbegovic: il ruolo di Pjanic, le idee di Spalletti e cosa succede con Yildiz e Conceição

Sembrava poter fare solo Randal Kolo Muani, la Juventus, e invece eccoci a discutere del possibile (probabile) arrivo di Kerim Alajbegović: un po' a sorpresa, visti gli accostamenti ad altri club di Serie A.
La sostanza, comunque, è che i bianconeri sono vicinissimi a chiudere per l'arrivo del classe 2007 del Bayer Leverkusen e della Nazionale bosniaca, ma il suo arrivo si lega a diversi temi: il ruolo di Miralem Pjanić, ad esempio, come le idee di Luciano Spalletti.
E, inevitabilmente, il futuro dei giocatori dello stesso ruolo di Alajbegović: sì, parliamo di Kenan Yildiz e Francisco Conceição.