Perché Juventus-Pisa è una "partita difficilissima" secondo Spalletti: il precedente col Lecce e l'obbligo di vincere

La Juventus di Luciano Spalletti riparte dallo Stadium con un imperativo chiaro: vincere.
La sfida contro il Pisa apre il mini campionato di undici giornate che dovrà decidere la corsa bianconera alla qualificazione alla prossima Champions League.
La squadra bianconera è attualmente a quattro punti dalla Roma, che occupa il quarto posto, e deve anche superare il Como quinto in classifica: la partita contro l’ultima della classe diventa un passaggio obbligato.
Da allora sono arrivati risultati negativi e una serie di episodi sfavorevoli che hanno frenato la rincorsa europea, oltre alle eliminazioni in Coppa Italia e Champions League. Per questo motivo allo Stadium non sono ammessi nuovi passi falsi.