Perché Juventus-Pisa è una "partita difficilissima" secondo Spalletti: il precedente col Lecce e l'obbligo di vincere

Luciano Spalletti ha voluto mettere subito in guardia la squadra dal rischio di sottovalutare l’impegno. Nonostante la posizione in classifica del Pisa, il tecnico considera la gara uno degli snodi più delicati della stagione.

“Quella con il Pisa è una partita difficilissima, al contrario del pensiero comune. Quando un giocatore pensa che sia partita facile diventa superficiale, presuntuoso e leggero; ne abbiamo parlato e sono convinto che la valutazione dei miei calciatori sarà corretta altrimenti è lì che picchi i denti”, ha spiegato l’allenatore.

Il richiamo alla concentrazione è legato anche alla situazione di classifica.

“I numeri dicono che non siamo dove vorremmo essere e dobbiamo tenerlo a mente”, ha aggiunto Spalletti, sottolineando come ogni punto sia decisivo nella volata finale.