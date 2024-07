Perché la Juventus gioca senza sponsor sulla maglia? Motivo e spiegazione dietro la particolare casacca

Juventus in campo senza il main sponsor per le amichevoli estive di luglio e agosto 2024, a cominciare dal match contro il Norimberga.

In Germania parte la nuova stagione della Juventus. L'amichevole contro il Norimberga del 26 luglio è il primo incontro con Thiago Motta allenatore, in attesa di vedere i bianconeri ufficialmente all'opera ad agosto con la Serie A e dunque a settembre in Champions League.

Norimberga, Brest e Atletico Madrid di fronte alla Juventus prima di giocare in campionato contro la neopromossa Como tra le mura amiche. Per il primo match amichevole contro i tedeschi, Madama scende in campo con una maglia particolare: senza sponsor.

La nuova casacca 2024/2025 utilizzata contro il Norimberga il 26 luglio vede i bianconeri, in realtà, con lo sponsor Adidas come di consueto, ma non quello al centro della maglia. Per quale motivo?