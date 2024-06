Dai limiti difensivi alla prudenza di Southgate: perché l'Inghilterra non è tra le favorite di Euro 2024

In molti danno l'Inghilterra tra le candidate alla vittoria degli Europei, ma diversi fattori portano a pensare il contrario.

In molti credono che l'Inghilterra, in Germania, possa spezzare un tabù lungo 58 anni e portare a casa gli Europei.

I bookmakers vedono i Tre Leoni tra le favorite per aggiudicarsi Euro 2024, in pole davanti a Francia, tedeschi e Portogallo: motivo? L'enorme dose di talento e un cecchino implacabile come Harry Kane.

Tuttavia, la Nazionale di Gareth Southgate palesa anche lacune. Aspetto, questo, che riduce la dose di ottimismo creatosi attorno ai britannici alla vigilia del torneo e causa dei flop a Euro 2020 e dei Mondiali 2022.

GOAL, a tal proposito, spiega perché l'Inghilterra non è in lizza per vincere Euro 2024.