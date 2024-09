Perché l'Inghilterra è in Lega B di Nations League? Non gioca più con le grandi dopo l'ultimo torneo con l'Italia

L'Inghilterra gioca la Nations League 2024/2025 contro Irlanda, Finlandia e Grecia: cosa è successo ai britannici vice-Campioni d'Europa.

Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda: tutte le grandi del continente nella Lega A di Nations League, 'la Serie A' del torneo. Non l'Inghilterra, che nell'edizione 2024/2025 è infatti presente nella Lega B, una sorta di Serie B in cui militano anche i vice-Campioni d'Europa.

Nonostante le due finali degli Europei, entrambe perse contro Italia prima e Spagna poi, l'Inghilterra non potrà lottare per vincere il trofeo della Nations League nel biennio 2024-2025, come fatto in passato.

La Nations League non fa sconti a nessuno, anche chi ha avuto modo di rinascere dopo decenni deludenti e lottare per il titolo degli Europei, nonostante la doppia sconfitta del torneo 2021 prima e 2024 poi.