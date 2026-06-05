Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Mamdani Balotelli New YorkInstagram / Getty
Antonio Torrisi

Perché il sindaco di New York Mamdani ha citato Mario Balotelli in un suo discorso? "Uno degli attaccanti più forti dell'epoca recente"

Coppa del Mondo
Italia

Il nuovo sindaco di New York, durante una conferenza stampa sull'organizzazione dei Mondiali, ha citato una frase dell'attaccante italiano, spiazzando tutti.

Pubblicità

Se pensavate di averle viste, e sentite, tutte forse non avete ancora ascoltato l'ultimo discorso del sindaco di New York, Zohran Mamdani.

Il primo cittadino, in carica da gennaio, ha tenuto una conferenza stampa in vista dell'organizzazione dei Mondiali del 2026, ormai pronti a partire.

E per chiudere il suo discorso ha citato... Mario Balotelli. L'attaccante italiano, considerato uno dei "più grandi della storia recente", gli ha inconsapevolmente offerto una frase, tra le più famose che ha pronunciato in carriera.

  • MAMDANI CITA BALOTELLI: "UNO DEI PIÙ GRANDI"

    Dopo aver discusso, come detto, dell'organizzazione dei Mondiali, che si tengono in USA, Canada e Messico, Mamdani, sindaco di New York, ha tirato in ballo Mario Balotelli.

    "Chiudo con una frase di Mario Balotelli, uno dei più forti attaccanti della storia recente".

    • Pubblicità

  • QUALE FRASE DI BALOTELLI HA CITATO MAMDANI?

    E poi ecco la frase di Mario Balotelli, citata da Mamdani.

    "Quando segno non esulto perché sto facendo solo il mio lavoro. Quando un postino consegna le lettere esulta?".

    Il riferimento, ovviamente, è al suo operato per l'organizzazione dei Mondiali. "Quando la città di New York partecipa all'organizzazione di un Mondiale che è sicuro, che fila liscio, c'è da festeggiare? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ MAMDANI HA CITATO BALOTELLI?

    Al di là del discorso in sé, bisogna ricordare che il sindaco di New York Mamdani è un grande appassionato di calcio.

    Nelle scorse settimane, subito dopo la vittoria della Premier League dell'Arsenal, lo stesso Mamdani ha indossato il thobe, un abito tradizionale palestinese, con i motivi della maglia dei Gunners.

    E su The Athletic, il sindaco di New York ha scritto un articolo legato al suo tifo per la squadra di Londra: insomma, tifoso vero.


Amichevoli
Grecia crest
Grecia
GRE
Italia crest
Italia
ITA