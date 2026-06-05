Perché il sindaco di New York Mamdani ha citato Mario Balotelli in un suo discorso? "Uno degli attaccanti più forti dell'epoca recente"

E poi ecco la frase di Mario Balotelli, citata da Mamdani.

"Quando segno non esulto perché sto facendo solo il mio lavoro. Quando un postino consegna le lettere esulta?".

Il riferimento, ovviamente, è al suo operato per l'organizzazione dei Mondiali. "Quando la città di New York partecipa all'organizzazione di un Mondiale che è sicuro, che fila liscio, c'è da festeggiare? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro".