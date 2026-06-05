Perché il sindaco di New York Mamdani ha citato Mario Balotelli in un suo discorso? "Uno degli attaccanti più forti dell'epoca recente"

Se pensavate di averle viste, e sentite, tutte forse non avete ancora ascoltato l'ultimo discorso del sindaco di New York, Zohran Mamdani.
Il primo cittadino, in carica da gennaio, ha tenuto una conferenza stampa in vista dell'organizzazione dei Mondiali del 2026, ormai pronti a partire.
E per chiudere il suo discorso ha citato... Mario Balotelli. L'attaccante italiano, considerato uno dei "più grandi della storia recente", gli ha inconsapevolmente offerto una frase, tra le più famose che ha pronunciato in carriera.