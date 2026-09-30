Perché il rinnovo di Calhanoglu non arriva: cosa sta succedendo, i dubbi dell'Inter, la volontà del giocatore

Se è vero che Calhanoglu è stato un pilastro dei successi ottenuti negli ultimi anni, è anche palese come l'età stia avanzando: gli anni sono 32 e diventeranno 33 a febbraio.

Ma non è tanto questo a rappresentare un ostacolo nella buona riuscita delle trattative per il rinnovo. Il vero focus è sugli infortuni. Che negli ultimi tempi sono stati tanti, sempre di tipo muscolare, compreso quello agli adduttori che lo ha costretto a saltare le ultime due partite di campionato prima della sosta.

Anche per questo motivo, come rivelato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra starebbe riflettendo sull'opportunità o meno di rinnovare con Calhanoglu. E, nel caso di prolungamento, a quali cifre.