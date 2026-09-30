Perché il rinnovo di Calhanoglu non arriva: cosa sta succedendo, i dubbi dell'Inter, la volontà del giocatore

Ma Hakan Calhanoglu rimarrà o no all'Inter? La domanda si è fatta sempre più pressante, con una sensazione d'ansia che sta salendo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana.
Il contratto del regista turco, come noto, va in scadenza tra meno di un anno: al termine della stagione, il 30 giugno del 2027. Eppure il rinnovo non è ancora stato firmato.
Ciò significa che l'Inter potrebbe sentire sulla propria pelle ciò che a sua volta aveva fatto nell'estate del 2021: ai tempi aveva prelevato Calhanoglu a parametro zero, sfruttando il suo status di svincolato dopo l'addio al Milan, e sempre a parametro zero potrebbe perderlo tra pochi mesi.
Che cosa sta accadendo, dunque, attorno a Calhanoglu? Il punto sulla situazione dell'ex rossonero e di un rinnovo che non arriva.
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