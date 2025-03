Perché il PSG non ha ancora vinto la Ligue 1? Cosa serve e quanti punti mancano per la matematica

La vittoria del Monaco sul Nizza rinvia la festa del PSG, che aveva travolto 6-1 in trasferta il Saint-Etienne: a Kvara e compagni manca un punto.

Il sabato di Ligue 1 sembrava essere la cornice perfetta per far scattare la festa del PSG, invece Kvaratskhelia e soci hanno dovuto rimettere in frigo lo champagne.

'Colpa' del Monaco, vittorioso sul Nizza e che ha costretto la squadra allenata da Luis Enrique a rimandare la vittoria matematica del campionato. Un appuntamento che ormai però rappresenta una pura formalità, visto il gap esagerato in classifica tra la capolista e chi insegue.

Perché il PSG non ha ancora vinto la Ligue 1? Cosa serve? Quanti punti mancano?