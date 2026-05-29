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Perché il Monza è promosso in Serie A nonostante la sconfitta per 2-0: niente supplementari e rigori
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2-2 TRA ANDATA E RITORNO
Monza e Catanzaro hanno ottenuto lo stesso risultato nelle due partite della finale: nel match d'andata la squadra calabrese ha perso 2-0 in casa, mentre in quello di ritorno la formazione brianzola è caduta 2-0 tra le mura amiche.
Nonostante il 2-2 tra le due gare, la Serie A 2026/2027 accoglie il Monza e non il Catanzaro, sconfitta in finale senza la possibilità di giocare i supplementari ed eventualmente i rigori.
IL REGOLAMENTO DELLA FINALE
I supplementari e i rigori non sono previsti dal regolamento, che premia la squadra meglio posizionata nel campionato regolare qualora si arrivi allo stesso numero di reti tra andata e ritorno: per questo il Monza è in Serie A nonostante il 2-2, mentre il Catanzaro giocherà ancora la Serie B.
Il Monza ha infatti concluso il campionato al terzo posto con 76 punti, mentre il Catanzaro ha chiuso quinto al 59, tra l'altro dietro il Palermo (eliminato nelle semifinali playoff).
Solamente in un caso sarebbero stati previsti supplementari e rigori, ovvero in caso di conclusione del campionato a pari punti tra le due finaliste: visti i 17 punti di distanza tra Monza e Catanzaro, invece, i tempi extra e la lotteria dei penalty non sono andati in scena.
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IL CASO DEL 2022
Quattro anni fa il Monza aveva ottenuto la prima storica promozione in Serie A proprio dopo due finali terminate con lo stesso numero di reti: dopo il successo per 2-1 nell'andata contro il Pisa, la squadra brianzola aveva ottenuto l'accesso alla massima serie vincendo 4-3 nel ritorno, dopo i supplementari.
In quel caso, come da regolamento, il Monza giocò i tempi supplementari proprio in virtù della conclusione del campionato regolare a pari punti con il Pisa: entrambe arrivarono terze a quota 67, dietro le promosse Cremonese e Lecce.
BEFFA, SEI ANNI DOPO
Il Catanzaro rivive quanto successo nella doppia finale del 2020, quando il Frosinone rimase in Serie B nonostante la vittoria per 1-0 contro lo Spezia, che a sua volta aveva ottenuto lo stesso risultato nel match d'andata.
Lo Spezia, infatti, aveva chiuso la stagione regolare al terzo posto, mentre il Frosinone all'ottavo.
Il regolamento di Serie B sarà ciò che tormenterà il Catanzaro fino alla prossima primavera, quando proverà a ottenere il ritorno in A dopo oltre quattro decenni. Nuovamente.
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