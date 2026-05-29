Perché il Monza è promosso in Serie A nonostante la sconfitta per 2-0: niente supplementari e rigori

I supplementari e i rigori non sono previsti dal regolamento, che premia la squadra meglio posizionata nel campionato regolare qualora si arrivi allo stesso numero di reti tra andata e ritorno: per questo il Monza è in Serie A nonostante il 2-2, mentre il Catanzaro giocherà ancora la Serie B.

Il Monza ha infatti concluso il campionato al terzo posto con 76 punti, mentre il Catanzaro ha chiuso quinto al 59, tra l'altro dietro il Palermo (eliminato nelle semifinali playoff).

Solamente in un caso sarebbero stati previsti supplementari e rigori, ovvero in caso di conclusione del campionato a pari punti tra le due finaliste: visti i 17 punti di distanza tra Monza e Catanzaro, invece, i tempi extra e la lotteria dei penalty non sono andati in scena.