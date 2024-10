Perché il Milan può cambiare l'attacco a gennaio: Chukwueze e Okafor non convincono, Jovic è sparito

Al netto degli intoccabili Leao, Pulisic, Morata e Abraham, sono le secondo linee dell'attacco rossonero a non ingranare. Idea Berardi per gennaio?

L'altalenante inizio di stagione del Milan impone profonde e dovute riflessioni anche in sede di calciomercato, in attesa dell'apertura della sessione invernale che potrebbe mettere sul piatto qualche occasione da cogliere al volo.

E in casa rossonera, infatti, i ragionamenti sono già in corso, alla luce di ciò che non sta funzionando all'interno della squadra di Paulo Fonseca. Tra i temi d'analisi c'è sicuramente il reparto offensivo.

Certificata l'intoccabilità dei vari Morata, Leao, Pulisic, così come l'importanza di Abraham, le 'seconde linee' dell'attacco rossonero hanno fin qui ampiamente deluso e la sensazione è che a gennaio qualcosa potrebbe cambiare.