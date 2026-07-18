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Gabriele Stragapede

Perché il Milan pensa a Hojbjerg: caratteristiche e prezzo del centrocampista in uscita dal Marsiglia

Milan
Calciomercato
Marsiglia
P. Hoejbjerg

Nuova idea per il centrocampo rossonero, Hojbjerg può essere un'occasione di mercato.

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Non solo il raduno a Milanello e le prime valutazioni sulla rosa attualmente a disposizione di Ruben Amorim, ma anche un mercato che sta prendendo sempre più forma in casa Milan.

Una sessione estiva iniziata con i migliori auspici per i rossoneri, visti gli arrivi e i più di 100 milioni di euro spesi per i cartellini di Goncalo Ramos dal Paris Saint-Germain e di Mario Gila dalla Lazio. Ma non finisce qui per il club di Via Aldo Rossi che dovrà ragionare sulle possibili uscite: non solo nel reparto offensivo, ma anche il centrocampo può vivere alcuni movimenti importanti con i nomi di Loftus-Cheek, Bennacer, Bondo e Fofana che sono sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza meneghina.

Anche in base a quelle che saranno le cessioni in mezzo al campo, ecco che il Milan tiene d'occhio altri profili per rinforzare la mediana.

  • IDEA HOJBJERG

    Come, infatti, viene riportato dai colleghi di Sky Sport e da Gianluca Di Marzio, l'ultima idea in casa Milan riguarda il profilo di Pierre-Emile Hojbjerg.

    I rossoneri stanno valutando il profilo del mediano danese classe 1995 per andare a rimpolpare la parte nevralgica del campo e regalare al tecnico portoghese Amorim un profilo congeniale al suo stile e alla sua filosofia calcistica.

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  • E' IN USCITA DAL MARSIGLIA

    Il danese è in uscita dal suo attuale club, l'Olympique Marsiglia, e ciò rende maggiormente favorevoli le possibili condizioni d'uscita. Allo stato attuale dei fatti rimane un'idea: non c'è alcun contatto concreto fra le parti e né una trattativa con la società francese per il giocatore che, nella scorsa annata, ha totalizzato 43 partite tra tutte le competizioni, segnando anche 5 goal e fornendo 5 assist.

    Il Milan ci pensa: Hojbjerg è l'ultima idea rossonera.

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