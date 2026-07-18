Perché il Milan pensa a Hojbjerg: caratteristiche e prezzo del centrocampista in uscita dal Marsiglia

Il danese è in uscita dal suo attuale club, l'Olympique Marsiglia, e ciò rende maggiormente favorevoli le possibili condizioni d'uscita. Allo stato attuale dei fatti rimane un'idea: non c'è alcun contatto concreto fra le parti e né una trattativa con la società francese per il giocatore che, nella scorsa annata, ha totalizzato 43 partite tra tutte le competizioni, segnando anche 5 goal e fornendo 5 assist.

Il Milan ci pensa: Hojbjerg è l'ultima idea rossonera.