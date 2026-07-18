Perché il Milan pensa a Hojbjerg: caratteristiche e prezzo del centrocampista in uscita dal Marsiglia

Non solo il raduno a Milanello e le prime valutazioni sulla rosa attualmente a disposizione di Ruben Amorim, ma anche un mercato che sta prendendo sempre più forma in casa Milan.
Una sessione estiva iniziata con i migliori auspici per i rossoneri, visti gli arrivi e i più di 100 milioni di euro spesi per i cartellini di Goncalo Ramos dal Paris Saint-Germain e di Mario Gila dalla Lazio. Ma non finisce qui per il club di Via Aldo Rossi che dovrà ragionare sulle possibili uscite: non solo nel reparto offensivo, ma anche il centrocampo può vivere alcuni movimenti importanti con i nomi di Loftus-Cheek, Bennacer, Bondo e Fofana che sono sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza meneghina.
Anche in base a quelle che saranno le cessioni in mezzo al campo, ecco che il Milan tiene d'occhio altri profili per rinforzare la mediana.