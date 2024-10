Perché gioca Pizzignacco e non Turati in Monza-Roma: infortunio o scelta tecnica? Il motivo

Cambio tra i pali del Monza in occasione della partita contro la Roma: gioca Pizzignacco e non Turati. Ma c'è una motivazione precisa.

Obiettivo: trovare la prima vittoria in campionato e allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. Per far questo, il Monza sfiderà la Roma allo U-Power Stadium con un nuovo-vecchio portiere tra i pali.

A far parte dell'undici titolare dei brianzoli in occasione del posticipo delle 18 è infatti Semuel Pizzignacco: l'ex portiere del Vicenza e della Feralpisalò prende il posto di Stefano Turati, titolare nelle ultime uscite.

Ma perché in porta c'è Pizzignacco e non Turati? Si tratta di infortunio dell'ex portiere del Frosinone oppure di una scelta tecnica da parte di Alessandro Nesta?