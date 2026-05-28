Finale di Champions alle 18 e non alle 21, il perché lo spiega Ceferin: "Passo in avanti per i tifosi"

Una pizza e la finale di Champions League sullo schermo? La routine dei tifosi cambierà per l'edizione 2026, a meno che non si anticipi la cena. Rispetto al solito, infatti, l'ultimo atto del torneo, in questo caso PSG contro Arsenal, si disputerà alle 18:00 e non alle ore 21:00.
L'orario della finale di Champions League è stato anticipato di tre ore, cambiando così una delle basi dell'esperienza in tv e streaming. Non solo quella del match che assegna la coppa, ma bensì dei grandi eventi calcistici che di solito sono sempre stati disputati alle ore 21:00, dal Derby d'Italia alla finale dei Mondiali, passando per le gare più importanti di ogni torneo d'elite.
A Budapest, che fa parte dello stesso fuso orario di Roma, PSG e Arsenal scenderanno in campo alle 18:00, con il match che si concluderà dunque tra le 20:00 e le 21:00, a seconda di un prolungamento del match fino ai supplementari e ai rigori o meno.