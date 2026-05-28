Finale di Champions alle 18 e non alle 21, il perché lo spiega Ceferin: "Passo in avanti per i tifosi"

Per quale motivo è stato deciso di anticipare l'orario di tre ore? La UEFA ha parlato in lungo e in largo di un "passo in avanti" per aiutare l'esperienza dei tifosi. Almeno quelli allo stadio, che potranno così vivere l'evento a tutto tondo e non solo i due tempi (più eventuali supplementari e rigori) che determineranno la vincitrice della Champions League.

"Con questo cambiamento, mettiamo l'esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione" racconta il presidente dell'UEFA, Ceferin. "La finale Champions è l'evento clou della stagione calcistica e il nuovo orario di inizio la renderà ancora più accessibile, inclusiva e di grande impatto per tutti i partecipanti".

"Sebbene un calcio d'inizio alle 21 sia ideale per le partite infrasettimanali, uno anticipato di sabato per la finale significa finire prima, a prescindere da tempi supplementari o rigori, e offre ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, ripensando alla partita più bella della stagione".