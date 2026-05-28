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Francesco Schirru

Finale di Champions alle 18 e non alle 21, il perché lo spiega Ceferin: "Passo in avanti per i tifosi"

Champions League
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal

Per la prima volta la finalissima di Champions League si disputa alle ore 18:00 e non alle 21:00, dunque tre ore prima del previsto: "Un miglioramento concreto" secondo l'UEFA.

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Una pizza e la finale di Champions League sullo schermo? La routine dei tifosi cambierà per l'edizione 2026, a meno che non si anticipi la cena. Rispetto al solito, infatti, l'ultimo atto del torneo, in questo caso PSG contro Arsenal, si disputerà alle 18:00 e non alle ore 21:00.

L'orario della finale di Champions League è stato anticipato di tre ore, cambiando così una delle basi dell'esperienza in tv e streaming. Non solo quella del match che assegna la coppa, ma bensì dei grandi eventi calcistici che di solito sono sempre stati disputati alle ore 21:00, dal Derby d'Italia alla finale dei Mondiali, passando per le gare più importanti di ogni torneo d'elite.

A Budapest, che fa parte dello stesso fuso orario di Roma, PSG e Arsenal scenderanno in campo alle 18:00, con il match che si concluderà dunque tra le 20:00 e le 21:00, a seconda di un prolungamento del match fino ai supplementari e ai rigori o meno.

  • "PER I TIFOSI"

    Per quale motivo è stato deciso di anticipare l'orario di tre ore? La UEFA ha parlato in lungo e in largo di un "passo in avanti" per aiutare l'esperienza dei tifosi. Almeno quelli allo stadio, che potranno così vivere l'evento a tutto tondo e non solo i due tempi (più eventuali supplementari e rigori) che determineranno la vincitrice della Champions League.

    "Con questo cambiamento, mettiamo l'esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione" racconta il presidente dell'UEFA, Ceferin. "La finale Champions è l'evento clou della stagione calcistica e il nuovo orario di inizio la renderà ancora più accessibile, inclusiva e di grande impatto per tutti i partecipanti".

    "Sebbene un calcio d'inizio alle 21 sia ideale per le partite infrasettimanali, uno anticipato di sabato per la finale significa finire prima, a prescindere da tempi supplementari o rigori, e offre ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, ripensando alla partita più bella della stagione".

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  • I FANS ALLO STADIO

    Ronan Evain, direttore esecutivo di Football Supporters Europe, ha allo stesso modo evidenziato come l'anticipo dell'orario sia dovuto all'esperienza dei tifosi allo stadio, che potranno essere così più tranquilli in termini di spostamenti e utilizzo dei mezzi pubblici.

    "Questo è un gradito passo avanti per i tifosi che vanno allo stadio, un'iniziativa che sosteniamo con grande convinzione" le sue parole.

    "Un inizio anticipato rende più agevoli le gite di un giorno, riduce lo stress legato agli spostamenti e permette ai tifosi di godersi l'evento senza doversi preoccupare della logistica notturna. Si tratta di un miglioramento concreto che mette al primo posto i tifosi e si basa sui progressi già compiuti per migliorare l'atmosfera accogliente, l'accessibilità e il livello dei servizi alle finali UEFA".

    L'organizzazione di Ceferin è convinta che l'orario delle 18:00 possa regalare a Budapest un impatto economico positivo, considerando come i tifosi rimarranno più del solito in città per festeggiare il titolo. O per cercare di svagarsi dimenticando la sconfitta.

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  • GLI ORARI IN GIRO PER IL MONDO

    Se in Italia e nella stessa Budapest la finale è di scena alle ore 18:00, in Inghilterra i tifosi dell'Arsenal vivranno il match contro il PSG alle 17:00. Essendo nello stesso fuso orario della città ungherese, anche la Francia e i fans del PSG seguiranno la sfida a partire dalle 18:00.

    Dopo anni passati a fare le ore piccole, i tifosi di Cina e India, ovvero i paesi più popolosi al mondo, potranno seguire la finale di Champions più facilmente, rispettivamente a mezzanotte e alle 22:00 rispetto alle 3:00 e all'una del mattino delle ultime annate.

    Dare la possibilità alla più grande platea mondiale ha probabilmente influito nella scelta della UEFA, che ha potuto così assicurare a miliardi di persone di seguire la finalissima, in teoria, più facilmente.

    Negli Stati Uniti, a seconda della città, la finale si svolgerà tra le 9:00 e le 12:00 del mattino. In Giappone PSG-Arsenal sarà visibile in diretta all'una del mattino, mentre in Australia solamente alle 3:00.

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