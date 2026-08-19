Perché Dodô può lasciare la Fiorentina: da titolarissimo a sacrificabile, c’è il Nottingham Forest

A spingere Dodô sull’uscio è infine il mercato in entrata che la Fiorentina, sotto la guida di Fabio Paratici, ha condotto fino a questo momento. Operazioni che hanno coinvolto un po’ tutti i reparti della rosa di Fabio Grosso: anche la difesa, anche la zona di destra.

La Viola ha infatti portato a Firenze l’ex rossonero Alex Jimenez. Che sì, è un jolly, ma che ha proprio nel terzino destro uno dei ruoli in cui si disimpegna più egregiamente. Così come è un terzino puro Joao Mario, prelevato dalla Juventus.

In pratica, gli interpreti in questo momento sono tre di cui due acquisti, anche se Fortini sta andando al Torino. E la titolarità di Dodô, in caso di permanenza, non è per nulla assicurata. Sarà il Forest a venire in suo soccorso?