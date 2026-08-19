Perché Dodô può lasciare la Fiorentina: da titolarissimo a sacrificabile, c’è il Nottingham Forest

Dodô lascerà la Fiorentina? Questo nessuno può ancora saperlo. Ma l’ipotesi è in piedi, eccome: potrebbe essere lui uno dei giocatori viola destinati a cambiare squadra nelle ultime due settimane (anche meno) del mercato estivo.
Secondo Fabrizio Romano, il terzino brasiliano piace e non poco al Nottingham Forest. Il club di Premier League vorrebbe pescare in Serie A per rinforzare la fascia destra della propria retroguardia e sta pensando concretamente proprio all’ex giocatore dello Shakhtar, a Firenze dal 2022.
La Fiorentina, in caso di cessione di Dodô, vorrebbe farlo per più di una decina di milioni e a titolo definitivo. Con la sensazione che un’operazione possa davvero essere messa in piedi entro il 1° settembre. Per diversi motivi.
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