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Dodo FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Dodô può lasciare la Fiorentina: da titolarissimo a sacrificabile, c’è il Nottingham Forest

Calciomercato
Serie A
Fiorentina

Il terzino brasiliano può cambiare squadra entro la conclusione del mercato estivo e finire in Premier League: i motivi.

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Dodô lascerà la Fiorentina? Questo nessuno può ancora saperlo. Ma l’ipotesi è in piedi, eccome: potrebbe essere lui uno dei giocatori viola destinati a cambiare squadra nelle ultime due settimane (anche meno) del mercato estivo.

Secondo Fabrizio Romano, il terzino brasiliano piace e non poco al Nottingham Forest. Il club di Premier League vorrebbe pescare in Serie A per rinforzare la fascia destra della propria retroguardia e sta pensando concretamente proprio all’ex giocatore dello Shakhtar, a Firenze dal 2022.

La Fiorentina, in caso di cessione di Dodô, vorrebbe farlo per più di una decina di milioni e a titolo definitivo. Con la sensazione che un’operazione possa davvero essere messa in piedi entro il 1° settembre. Per diversi motivi.


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  • UNA STAGIONE NEGATIVA

    La quarta stagione di Dodô alla Fiorentina non è stata positiva. Non lo è stata per la squadra, naturalmente, costretta a navigare per buona parte del campionato nei bassifondi della classifica prima di conquistare una salvezza che non ha entusiasmato proprio nessuno. Ma non lo è stata nemmeno per lui.

    Il brasiliano ha collezionato 36 presenze, con un solo goal e due assist. Goal peraltro splendido, segnato a metà marzo in casa della Cremonese, ma che non è bastato per poter definire sufficiente la sua annata. Nel 2024/25, per dire, gli assist vincenti per i compagni erano stati 6. Ma era un’altra Viola ed era stato tutto un altro cammino sotto la guida di Raffaele Palladino.

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  • IL RINNOVO CHE NON ARRIVA

    Una questione fondamentale riguarda il contratto di Dodô con la Fiorentina. Un vincolo che andrà in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno del 2027. E che non è stato ancora prolungato, nonostante il tempo a disposizione per entrambe le parti.

    Nel caso il brasiliano rimanga a Firenze nella prossima stagione, insomma, il rischio che se ne vada a parametro zero è elevatissimo. E anche questo deve essere preso in considerazione al momento di analizzare il suo futuro.

    “Cosa succederà? Vediamo, spero di rimanere ma penso solo a giocare”, diceva il calciatore a maggio dopo il successo in casa della Juventus. Ma da quel momento nulla è accaduto.

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  • LE SIRENE DEL MERCATO

    Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, e probabilmente anche per la golosità del suo contratto quasi in scadenza, Dodô negli ultimi mesi ha attirato attenzioni da diverse parti. Sia in Italia che all’estero.

    In Serie A, ad esempio, si è parlato di Inter e Napoli ma anche della Roma. Sondaggi che alla fine non hanno portato a nulla, visto che le tre squadre, per rinforzare la propria fascia destra, hanno acquistato rispettivamente Spence, Favasuli e Molina.

    Ora ecco il Nottingham Forest. Club che, come detto, appare seriamente interessato a Dodô e che sta tenendo dei dialoghi con la Fiorentina. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi in un senso o nell’altro.

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  • A spingere Dodô sull’uscio è infine il mercato in entrata che la Fiorentina, sotto la guida di Fabio Paratici, ha condotto fino a questo momento. Operazioni che hanno coinvolto un po’ tutti i reparti della rosa di Fabio Grosso: anche la difesa, anche la zona di destra.

    La Viola ha infatti portato a Firenze l’ex rossonero Alex Jimenez. Che sì, è un jolly, ma che ha proprio nel terzino destro uno dei ruoli in cui si disimpegna più egregiamente. Così come è un terzino puro Joao Mario, prelevato dalla Juventus.

    In pratica, gli interpreti in questo momento sono tre di cui due acquisti, anche se Fortini sta andando al Torino. E la titolarità di Dodô, in caso di permanenza, non è per nulla assicurata. Sarà il Forest a venire in suo soccorso?

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