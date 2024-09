La Dinamo Kiev gioca le partite interne del campionato 2024/2025 in Ucraina, ma in Europa le cose sono diverse.

In terra tedesca, ad Amburgo, parte il cammino della Lazio di Baroni in Europa League. La squadra biancoceleste, reduce dalla sconfitta subita in rimonta contro la Fiorentina, sfida la Dinamo Keiv nella prima giornata della fase campionato del torneo continentale.

Per l'occasione la Lazio non gioca la trasferta contro la Dinamo a Kiev, Ucraina, ma bensì in Germania. La scelta del campo neutro è stato deciso in virtù dell'attuale situazione ucraina, che ha portato a dover scegliere un nuovo terreno di gioco per la prima giornata di Europa League.

La Dinamo Kiev non giocherà in Ucraina durante il 2024/2025, ma di fatto scenderà in campo sempre allo stadio Volksparkstadion di Amburgo in questa nuova, rinnovata, Europa League.