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Dimarco Akanji Pio EspositoGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Dimarco, Akanji, Zielinski e Pio Esposito non giocano Real Madrid-Inter: chi è in panchina e chi no

Champions League
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter

L'Inter esordisce nella Fase Campionato di Champions League contro il Real Madrid con alcuni cambi rispetto alla gara contro il Napoli: la motivazione caso per caso.

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L'ebbrezza del 3-2 in rimonta sul Napoli è già svanita: per l'Inter è già tempo di Champions League. E di esordio sul campo del Real Madrid, contro il vecchio amico José Mourinho.

La formazione nerazzurra scende però in campo con diversi cambi rispetto alla gara di sabato contro i partenopei. Tutti ufficializzati nell'undici di partenza che Cristian Chivu ha deciso di schierare al Bernabeu.

Perché Federico Dimarco, Manuel Akanji, Piotr Zielinski e Pio Esposito non giocano Real Madrid? La motivazione caso per caso, chi siederà in panchina e chi no.


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  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'INTER

    Questa è la formazione titolare dell'Inter contro il Real Madrid:

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu



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  • PERCHÉ DIMARCO NON GIOCA REAL MADRID-INTER

    L'assenza di Federico Dimarco era già certa dalla vigilia. L'esterno nerazzurro ha rimediato una lieve distorsione a un ginocchio proprio contro il Napoli, dovendo uscire poco dopo l'ora di gioco, e per questo motivo non è stato convocato e non andrà nemmeno in panchina al Bernabeu. Al suo posto giocherà Carlos Augusto a sinistra.

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  • PERCHÉ AKANJI NON GIOCA REAL MADRID-INTER

    Semplice scelta tecnica, invece, per quanto riguarda l'esclusione iniziale di Manuel Akanji. Il centrale svizzero, decisivo contro il Napoli con l'assist in extremis per Lautaro Martinez, parte dalla panchina e fa spazio a Pavard in difesa. Reduce dai Mondiali giocati con la propria Nazionale, Akanji ha del resto giocato tutte le partite da titolare fino a questo momento, compresa quella contro i partenopei, nella quale è rimasto in campo per 90 minuti per la prima volta in questa stagione.

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  • PERCHÉ ZIELINSKI NON GIOCA REAL MADRID-INTER

    Turnover anche in mezzo al campo, ed è per questo motivo che Piotr Zielinski, ormai un punto fermo dell'Inter di Chivu dopo le difficoltà incontrate al primo anno con Inzaghi, parte dalla panchina. Anche il polacco è partito dall'inizio contro il Napoli, sua ex squadra, ma stavolta lascia il posto a Curtis Jones nel ruolo di mezzala sinistra.

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  • PERCHÉ PIO ESPOSITO NON GIOCA REAL MADRID-INTER

    Prima panchina stagionale per Pio Esposito: è Marcus Thuram a far coppia con Lautaro Martinez in attacco. Il francese, del resto, si è guadagnato la maglia da titolare con il gran secondo tempo contro il Napoli, nel quale ha prima colpito un palo e poi segnato la rete del momentaneo 2-2. Esposito è comunque in panchina al Bernabeu e potrà dare il proprio apporto nel corso della partita.

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