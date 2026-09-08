Perché Dimarco, Akanji, Zielinski e Pio Esposito non giocano Real Madrid-Inter: chi è in panchina e chi no

L'ebbrezza del 3-2 in rimonta sul Napoli è già svanita: per l'Inter è già tempo di Champions League. E di esordio sul campo del Real Madrid, contro il vecchio amico José Mourinho.

La formazione nerazzurra scende però in campo con diversi cambi rispetto alla gara di sabato contro i partenopei. Tutti ufficializzati nell'undici di partenza che Cristian Chivu ha deciso di schierare al Bernabeu.

Perché Federico Dimarco, Manuel Akanji, Piotr Zielinski e Pio Esposito non giocano Real Madrid? La motivazione caso per caso, chi siederà in panchina e chi no.







