Il difensore non gioca il quarto di finale di Euro 2024 tra Olanda e Turchia: cosa c'è dietro alla sua assenza.

Se la Turchia è approdata ai quarti di finale di Euro 2024, buona parte del merito spetta a Merih Demiral, autore della doppietta che ha steso l'Austria agli ottavi.

L'ex difensore della Juventus si è regalato una serata da sogno, in contrapposizione alla delusione di non poter scendere in campo per dare una mano ai suoi compagni di squadra contro l'Olanda.

Ma cosa c'è dietro l'assenza di Demiral in Olanda-Turchia?