Perché de Vrij non gioca Inter-Como: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Solo panchina per Stefan de Vrij in Inter-Como: il motivo della decisione presa da Simone Inzaghi.

Sono i campioni d'Italia dell'Inter a chiudere la diciassettesima giornata di Serie A in questo freddo lunedì pre-natalizio: avversario dei nerazzurri è il Como di Cesc Fabregas.

Ultimo impegno al 'Meazza' del 2024 per Lautaro e compagni, reduci dalle due vittorie consecutive contro Lazio in campionato e Udinese in Coppa Italia, quest'ultima utile per l'approdo ai quarti di finale.

Nell'undici titolare non è però presente Stefan de Vrij, sostituto dell'infortunato Acerbi: il perché di questa assenza e chi gioca al posto dell'olandese.