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Keinan Davis UdineseGetty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Davis non gioca titolare Udinese-Parma: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo e chi c'è al suo posto

Serie A
Udinese vs Parma Calcio 1913
Udinese
Parma Calcio 1913

Davis non è presente nell'undici titolare di Runjaic: perché l'attaccante inglese non gioca Udinese-Parma.

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Il largo 0-3 inflitto al Milan a San Siro ha rilanciato le ambizioni di un'Udinese vogliosa di concludere la stagione nella parte sinistra della classifica di Serie A.

Obiettivo che potrebbe subire un'ulteriore accelerata qualora oggi arrivasse un'altra vittoria: friulani impegnati al 'Bluenergy Stadium' contro il Parma.

Nella formazione titolare di mister Runjaic non è però presente Keinan Davis, miglior marcatore stagionale della squadra bianconera con dieci reti all'attivo: il motivo dell'assenza dell'attaccante inglese.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE: CHI GIOCA AL POSTO DI DAVIS

    Senza Davis il peso dell'attacco è affidato a Zaniolo, sostenuto sulla trequarti da Ekkelenkamp e Atta. Kabasele al centro del terzetto difensivo a protezione della porta di Okoye.

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic.

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  • DAVIS IN PANCHINA?

    No, Davis non è uno dei giocatori presenti in panchina e all'occorrenza impiegabili da Runjaic a gara in corso.

    Assenza totale dunque per l'inglese, impossibilitato a prendere parte alla sfida odierna.

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  • PERCHÉ DAVIS NON GIOCA TITOLARE UDINESE-PARMA

    L'assenza di Davis è dovuta all'infortunio rimediato durante Milan-Udinese, quando è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

    Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante hanno dato il seguente esito: trauma distrattivo al bicipite femorale destro.

  • QUANDO TORNA DAVIS

    Davis non sarà a disposizione di Runjaic almeno per le prossime due partite, che vedranno l'Udinese affrontare anche la Lazio dopo il Parma.

    Il rientro potrebbe avvenire a inizio maggio per Udinese-Torino, ma non è da escludere che possa slittare alla settimana successiva in occasione della trasferta di Cagliari.

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