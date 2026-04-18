Perché Davis non gioca titolare Udinese-Parma: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo e chi c'è al suo posto

Il largo 0-3 inflitto al Milan a San Siro ha rilanciato le ambizioni di un'Udinese vogliosa di concludere la stagione nella parte sinistra della classifica di Serie A.
Obiettivo che potrebbe subire un'ulteriore accelerata qualora oggi arrivasse un'altra vittoria: friulani impegnati al 'Bluenergy Stadium' contro il Parma.
Nella formazione titolare di mister Runjaic non è però presente Keinan Davis, miglior marcatore stagionale della squadra bianconera con dieci reti all'attivo: il motivo dell'assenza dell'attaccante inglese.