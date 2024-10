Perché la Curva Sud è vuota per Roma-Inter: la protesta dei tifosi giallorossi

Roma vs Inter

La squadra allenata da Ivan Juric dovrà rinunciare al supporto della propria Curva Sud per i primi 15 minuti della gara.

Protesta in casa Roma: la Curva Sud ha deciso che in occasione del match contro l'Inter, allo stadio Olimpico, non sarà presente nei primi 15 minuti di gioco.

A comunicarlo è stato direttamente il tifo organizzato del club giallorosso attraverso un annuncio ufficiale.

Continua il clima teso, dunque, nella Capitale: nel mirino dei tifosi c'è soprattutto la società, accusata di una gestione inefficace del club negli ultimi tempi, in particolare per l’esonero di Daniele De Rossi.