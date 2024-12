Perché Chiesa non è stato convocato contro il West Ham: in settimana era andato in panchina contro il Leicester

L'italiano è stato nuovamente escluso da Slot, il quale ha poi spiegato la propria scelta: "Ho preferito che continuasse ad allenarsi".

Federico Chiesa ha giocato appena una volta in Premier League in questa stagione, per un totale di 18 miseri minuti: per chi appena tre anni e mezzo fa trascinava l'Italia sul tetto d'Europa, è un passo indietro dalle dimensioni gigantesche.

Il problema è che, tra un Liverpool che senza di lui continua a demolire avversari su avversari e uno stato di forma da ritrovare completamente, Chiesa continua a non trovare spazio. E quando trova un briciolo di considerazione, nella partita successiva può capitare che non venga neppure convocato.

È accaduto ad esempio contro il West Ham, nella gara che il Liverpool ha stravinto per 5-0 in trasferta. E in Inghilterra un po' di rumore l'ha fatto.