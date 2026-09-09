Perché Camarda non gioca al Milan: zero minuti come Pulisic nelle prime tre giornate di campionato

Il Milan ha comunque deciso di riportarsi Camarda a casa. Nel contratto con il Lecce erano previsti sia un diritto di riscatto che di controriscatto. Ed entrambi i club lo hanno esercitato.

L'estate ha dato inizialmente discreti frutti. A partire dall'amichevole contro il Celtic nella quale proprio Camarda, entrato tra primo e secondo tempo, ha evitato la sconfitta al Milan con una doppietta decisiva. Lì si è ricominciato a parlare di lui. E del ruolo che avrebbe potuto avere nella nuova squadra di Amorim.

"Lavoro al massimo per i colori che amo - diceva dopo quella partita - Ogni volta che scendo in campo in allenamento o partita do tutta la mia vita, so che non si possono perdere opportunità del genere. Mi aspetto di migliorare tanto".

I successivi test, contro Inter, Chelsea e Manchester United, non hanno però dato le stesse risposte. Camarda è sceso in campo per due volte dall'inizio e la terza per uno spezzone di partita. Sempre con risultati poco soddisfacenti. Di nuovo: ha 18 anni, serve tempo.