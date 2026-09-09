Perché Camarda non gioca al Milan: zero minuti come Pulisic nelle prime tre giornate di campionato

Zero minuti in campo nell'inizio di campionato del Milan. Tre panchine su tre, senza la possibilità di fare il proprio ingresso. Si parla di Christian Pulisic? Anche. Ma non solo di lui.
A condividere lo stesso destino con l'americano ex Chelsea è un altro attaccante, magari meno reclamizzato di lui ma allo stesso modo desideroso di mostrare il proprio valore. Perché nemmeno Francesco Camarda può essere molto contento di come stanno andando le cose.
Anche il figlio d'arte è rimasto sempre in panchina fino a questo momento. Ha guardato i compagni e fatto il tifo per loro contro il Torino, il Venezia, la Juventus. Senza mai essere preso in considerazione da Ruben Amorim.
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