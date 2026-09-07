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Christian Pulisic AC Milan 2025-26 new kitGetty
Matteo Occhiuto

“Pulisic non può giocare”: non solo i problemi fisici, perché Capitan America non ha ancora giocato un minuto nel Milan di Amorim

Serie A
Milan
C. Pulisic

Amorim ha lanciato l’allarme dopo il match con la Juventus: le condizioni dell’americano restano una grande incognita per la stagione del Diavolo.

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Tre panchine su tre e spiegazioni di Amorim che inducono alla preoccupazione. Il vero oggetto misterioso del Milan si chiama Christian Pulisic, che anche nel match con la Juventus ha guardato i compagni. Il fantasista americano sta continuando ad avere dei problemi evidenti e, al termine dei novanta minuti di Torino, Amorim non si è nascosto in merito.

“In questo momento, non può giocare” ha dichiarato il portoghese a Sky, evidenziando quello che, per il Diavolo, è un problema non da poco: la sparizione di Capitan America, elemento trainante fino a dicembre 2025.

  • Christian Pulisic Milan 2026Getty

    CAPITAN AMERICA È SPARITO

    L’ultimo buon periodo dell’ex Chelsea in rossonero, infatti, è un ricordo che inizia a essere sempre più lontano. Sono, infatti, ormai mesi che Pulisic fatica: i problemi fisici sono costanti, da dicembre a oggi si è vista solo una versione molto appannata del giocatore a tratti dominante dei primi due anni a Milan. Cap è decisamente sparito, dissolvendosi in maniera anche di difficile comprensione. 

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  • Christian Pulisic Getty

    I NUMERI DI PULISIC

    Del resto, basta dare un occhio ai numeri. Pulisic, con il Milan, non segna dal 28 dicembre: sono passati quasi otto mesi e mezzo. Da allora sono arrivati solamente 2 assist in 854 minuti trascorsi in campo. Una miseria, obiettivamente, se si guarda al rendimento precedente: 11 goal e 11 assist nel 2024/25, 12 reti e 9 passaggi vincenti l’anno prima, considerando la sola Serie A. Gli infortuni, ovviamente, hanno avuto il loro peso in questo crollo prestazionale, ma c’è comunque qualcosa che non torna. 

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  • Ruben Amorim MilanGetty Images

    PERCHÈ PULISIC NON GIOCA?

    Amorim ha sottolineato che Pulisic sia rimasto fuori in tutte le prime tre partite di A per un problema fisico, eredità del Mondiale giocato in casa. Già durante la Coppa del Mondo, in realtà, Christian è rimasto ai box: lo affigge un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone della gamba destra. Questo provoca dolore e affaticamento al giocatore, che di conseguenza fatica ad allenarsi con costanza e intensità. 


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  • Pulisic Cremonese Milan Serie AGetty Images

    QUANDO RITORNA PULISIC?

    I dubbi sul rientro di Pulisic non sono pochi. Il fantasista da mesi convive con diverse problematiche fisiche: prima una lesione al bicipite femorale, poi una borsite e infine dei problemi alla caviglia che lo hanno spesso costretto all’infermeria. È chiaro che il problema parta dal fisico del calciatore ed è altrettanto chiaro come si stia facendo di tutto per recuperarlo: i dubbi sul quando restano evidenti, con il Milan di Amorim che spera che l’attesa non sia troppo lunga.

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