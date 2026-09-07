“Pulisic non può giocare”: non solo i problemi fisici, perché Capitan America non ha ancora giocato un minuto nel Milan di Amorim

I dubbi sul rientro di Pulisic non sono pochi. Il fantasista da mesi convive con diverse problematiche fisiche: prima una lesione al bicipite femorale, poi una borsite e infine dei problemi alla caviglia che lo hanno spesso costretto all’infermeria. È chiaro che il problema parta dal fisico del calciatore ed è altrettanto chiaro come si stia facendo di tutto per recuperarlo: i dubbi sul quando restano evidenti, con il Milan di Amorim che spera che l’attesa non sia troppo lunga.