“Pulisic non può giocare”: non solo i problemi fisici, perché Capitan America non ha ancora giocato un minuto nel Milan di Amorim

Tre panchine su tre e spiegazioni di Amorim che inducono alla preoccupazione. Il vero oggetto misterioso del Milan si chiama Christian Pulisic, che anche nel match con la Juventus ha guardato i compagni. Il fantasista americano sta continuando ad avere dei problemi evidenti e, al termine dei novanta minuti di Torino, Amorim non si è nascosto in merito.
“In questo momento, non può giocare” ha dichiarato il portoghese a Sky, evidenziando quello che, per il Diavolo, è un problema non da poco: la sparizione di Capitan America, elemento trainante fino a dicembre 2025.