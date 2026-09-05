Perché Calhanoglu non gioca titolare Inter-Napoli: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina?

Qualche sorpresa anche in difesa dove non ci sono Pavard e Stones, bensì Bisseck e Akanji. Sulla destra rientra Diouf dal 1', in attacco confermata la coppia Lautaro-Esposito.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu



