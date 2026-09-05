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FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché Calhanoglu non gioca titolare Inter-Napoli: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina?

Serie A
Inter
Inter vs Napoli
Napoli

Il turco non fa parte dell'undici titolare schierato da Cristian Chivu per il big-match della terza giornata tra Inter e Napoli: i motivi dell'assenza. Calhanoglu è in panchina o infortunato?

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Subito una sorpresa alla lettura delle formazioni ufficiali di Inter-Napoli.

Nell'undici schierato da Cristian Chivu per il big-match della terza giornata di Serie A non figura Hakan Calhanoglu.

Il turco, autore di due goal nelle prime due partite contro Monza e Cagliari, non gioca titolare: ma perchè?

Calhanoglu è infortunato oppure può entrare dalla panchina durante Inter-Napoli?

  • CALHANOGLU NON GIOCA TITOLARE: IL MOTIVO

    Chivu ha deciso di concedere un turno di riposo a Calhanoglu per Inter-Napoli.

    Il turco dunque non è infortunato, bensì si tratta di una precisa scelta tecnica in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League.

    L'Inter infatti debutterà in Europa tra qualche giorno e lo farà al 'Santiago Bernabeu' contro il Real Madrid del grande ex Josè Mourinho.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI CALHANOGLU

    Al posto di Calhanoglu giocherà Piotr Zielinski.

    Il polacco era dato titolare accanto al turno invece occuperà il ruolo di regista, affiancato da Barella e Sucic.

    Oltre a Calhanoglu quindi partirà dalla panchina anche il nuovo acquisto nerazzurro Curtis Jones.

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  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'INTER

    Qualche sorpresa anche in difesa dove non ci sono Pavard e Stones, bensì Bisseck e Akanji. Sulla destra rientra Diouf dal 1', in attacco confermata la coppia Lautaro-Esposito.

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu


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