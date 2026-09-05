Perché Calhanoglu non gioca titolare Inter-Napoli: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina?

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Subito una sorpresa alla lettura delle formazioni ufficiali di Inter-Napoli.
Nell'undici schierato da Cristian Chivu per il big-match della terza giornata di Serie A non figura Hakan Calhanoglu.
Il turco, autore di due goal nelle prime due partite contro Monza e Cagliari, non gioca titolare: ma perchè?
Calhanoglu è infortunato oppure può entrare dalla panchina durante Inter-Napoli?