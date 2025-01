Un minuto di silenzio prima dell'inizio di tutte le gare valide per il 20° turno di Serie A, il primo del girone di ritorno.

Anche in questo weekend, in Serie A verrà osservato un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio delle partite in programma nel 20° turno.

Al giro di boa, la Lega Serie A aveva disposto un omaggio in memoria di Aldo Agroppi, ex centrocampista del Torino scomparso lo scorso 2 gennaio all'età di 80 anni.

Ecco perché è previsto un minuto di silenzio anche in occasione di questa nuova giornata.