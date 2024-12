Perché Bove non potrà più giocare in Serie A: cosa dice il regolamento e il precedente di Eriksen

Il centrocampista della Fiorentina sarà costretto a non giocare più in Italia dopo il malore contro l'Inter: il motivo e dove potrebbe andare.

Il mondo di Edoardo Bove si è capovolto all'improvviso al 17' di Fiorentina-Inter, gara del 1° dicembre: il minuto in cui il centrocampista viola, ancora di proprietà della Roma, è crollato in campo a palla lontana facendo spaventare tutti coloro che stavano assistendo alla partita al Franchi o davanti alla tv.

Una settimana dopo, Bove si è ripreso. Le prime notizie sono state subito confortanti, con il calciatore che ha ripreso conoscenza, è stato estubato ed è uscito dalla terapia intensiva, parlando lucidamente con parenti, dirigenti della Fiorentina e compagni di squadra.

Ora, però, va compreso cosa riserverà il futuro puramente sportivo. E in questo senso le notizie non sono confortanti per Bove, che come spiegato dalla Gazzetta dello Sport non potrà più giocare in Serie A.