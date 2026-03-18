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Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Perché Bernardo Silva sarebbe l’uomo giusto per la nuova Juventus che ha in mente Spalletti

Duttilità, qualità, ma soprattutto leadership e mentalità vincente: Bernardo Silva potrebbe essere l’uomo ideale per il nuovo progetto bianconero. Ma in che ruolo giocherebbe nella Juventus?

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Una stagione da concludere al meglio, possibilmente con il quarto posto che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League, e un’altra da iniziare a programmare con l’obiettivo di tornare subito protagonisti.

Tra presente e futuro, sono giorni importanti in casa Juventus. La formazione bianconera la prossima stagione ripartirà con Luciano Spalletti in panchina e con l’ambizione di tornare a competere per il vertice.

Per farlo servono giocatori di primissimo livello e non è un caso che la Juventus abbia messo nel mirino Bernardo Silva, talento portoghese che a fine stagione lascerà il Manchester City a parametro zero.

  • ADDIO A ZERO

    Al Manchester City dall’estate del 2017, Bernardo Silva a fine stagione cambierà maglia. Il club inglese infatti ha deciso di non prolungargli il contratto, nell’ottica di un ringiovanimento generale della rosa e dell’inizio di un nuovo ciclo. Il portoghese, 32 anni ad agosto, sarà così uno dei pezzi pregiati del mercato dei parametri zero.

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  • JUVENTUS-BERNARDO SILVA: IL PUNTO SULL’AFFARE

    Come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la Juventus è in contatto con l’agente di Bernardo Silva, ovvero Jorge Mendes. Anche altri top club europei hanno preso informazioni sulla sua situazione: la decisione finale dunque spetterà al giocatore, che al City attualmente percepisce 10 milioni di euro a stagione. Ma la Juventus è tra le squadre iscritte alla corsa.

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  • PERCHÉ SAREBBE L’UOMO IDEALE PER LA JUVE

    Nei dialoghi tra la Juventus e Spalletti, che presto porteranno al rinnovo del tecnico fino al 2027, c’è stata unità d’intenti: si andrà avanti insieme con un progetto a breve termine e dunque subito vincente. Per farlo servono giocatori già pronti e Bernardo Silva risponde perfettamente all’identikit dei bianconeri. Il portoghese porterebbe qualità, ma anche mentalità vincente in campo e nello spogliatoio e tanta leadership.

  • DOVE GIOCHEREBBE CON SPALLETTI?

    Trequartista, centrocampista offensivo, mezzala: Bernardo Silva in questi anni ha dimostrato di essere un giocatore dalla grandissima duttilità. Molto dunque dipenderebbe dal modulo che vorrebbe utilizzare Spalletti: di certo il portoghese potrebbe agire come trequartista in un 4-3-1-2 o in un 4-2-3-1, ma anche come centrale di centrocampo a due o come mezzala in un 4-3-3.

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