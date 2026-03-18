Perché Bernardo Silva sarebbe l’uomo giusto per la nuova Juventus che ha in mente Spalletti

Una stagione da concludere al meglio, possibilmente con il quarto posto che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League, e un’altra da iniziare a programmare con l’obiettivo di tornare subito protagonisti.

Tra presente e futuro, sono giorni importanti in casa Juventus. La formazione bianconera la prossima stagione ripartirà con Luciano Spalletti in panchina e con l’ambizione di tornare a competere per il vertice.

Per farlo servono giocatori di primissimo livello e non è un caso che la Juventus abbia messo nel mirino Bernardo Silva, talento portoghese che a fine stagione lascerà il Manchester City a parametro zero.