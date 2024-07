Perché Beppe Iachini indossa sempre il cappellino? Non si tratta semplicemente di una scelta di stile

Iachini e il cappellino, non si tratta solo di una scelta di stile: dietro c'è un problema agli occhi del tecnico.

Avete mai visto Beppe Iachini senza cappellino? Se avete seguito la sua carriera da calciatore, sicuramente. Da quando allena, però, non si è praticamente mai separato da un oggetto ormai divenuto parte integrante della sua persona.

Iachini, che nel corso della sua carriera ha allenato in diverse piazze tra Serie A e B, ha sulla testa il cappellino durante le partite, gli allenamenti, in conferenza stampa e in privato.

Basti pensare alla foto virale sui social a inizio luglio 2024, scattata durante il matrimonio del figlio. Anche in chiesa, dopo il lieto evento, Iachini ha continuato a tenere sulla testa il capellino, portando i tifosi a chiedersi se dietro a quella scelta ci fosse di più.